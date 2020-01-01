"الاقتصاد الوطني" تصدر قراراً بشأن الحوالات المالية وصرف العملات

غزة / سما /

أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، رشدي وادي، قراراً بشأن حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن قرار وكيل الوزارة تضمن، أن تلتزم البنوك ومكاتب الصرافة بصرف قيمة الحوالات المالية الواردة من الخارج للزبون بعملتها المحولة دون مبادلتها بأي عملة أخرى، ويتم التعامل مع لون الدولار (أبيض، أزرق) دون أي تفرقة أو زيادة أو نقصان في سعر البيع أو الشراء.

وبينت أنه تم فتح باب الشكاوي في الوزارة لاستقبال أي شكوى من المواطنين تتعلق بأي مخالفة في القرار من قبل أصحاب محلات الصرافة، وأنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.