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"معاريف": بتر قدم الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الدهس بالخليل

الجمعة 15 مايو 2020 01:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": بتر قدم الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الدهس بالخليل


القدس المحتلة / سما /

أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بتر قدم جندي الاحتلال المصاب بجروح خطيرة بعملية الدهس التي نفذها الشهيد بهاء عواودة على مدخل بلدة بيت عوا بالخليل.

واستشهد ظهر اليوم الخميس فلسطيني، جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر، بزعم دهسه مجموعة جنود قرب مستوطنة "بالقرب من مستوطنة "نغوهوت" جنوب مجينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني، الذي حاول دهس مجموعة من جنود الاحتلال.

#اسرائيل #عملية الدهس #الخليل #الجيش الاسرائيلي

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