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محافظ نابلس يسمح بفتح كافة المحلات التجارية

الجمعة 15 مايو 2020 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يسمح بفتح كافة المحلات التجارية


نابلس / سما /

قرر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان السماح لكافة المحلات التجارية بالعمل طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة.
وقد جاء في نص القرار من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان على النحو التالي :

يسمح لمحلات الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والانترنت، ومحلات الأدوات المنزلية والذهب بالعمل في محافظة نابلس طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفق القرارات الناظمة لحالة الطوارئ شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد للمنشآت والمهن المعمم سابقاً وتحت طائلة المسؤولية.

#محافظ نابلس #كورونا #محلات تجارية

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