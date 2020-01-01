محافظ نابلس يسمح بفتح كافة المحلات التجارية

نابلس / سما /

قرر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان السماح لكافة المحلات التجارية بالعمل طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة.

وقد جاء في نص القرار من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان على النحو التالي :

يسمح لمحلات الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والانترنت، ومحلات الأدوات المنزلية والذهب بالعمل في محافظة نابلس طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفق القرارات الناظمة لحالة الطوارئ شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد للمنشآت والمهن المعمم سابقاً وتحت طائلة المسؤولية.