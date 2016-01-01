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وزير سوداني: إقامة علاقات بين إسرائيل والسودان هو أمر غير وارد

الخميس 14 مايو 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير سوداني: إقامة علاقات بين إسرائيل والسودان هو أمر غير وارد


الخرطوم /سما/

 أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن إقامة علاقات بين إسرائيل والسودان هو أمر غير وارد على أعمال الحكومة الانتقالية الحالية، ولا يوجد ضمن السياسيات التي تنفذها وزارة الخارجية.

وقال قمر الدين حول إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل: "لن يتم إلى أن يأتي من يذكر بالدليل القاطع على أن هناك مصلحة سياسية واقتصادية وأخرى من قيام علاقات سودانية إسرائيلية، هي أهم مصلحة للسودان مع الدول الأخرى والتي قد تتأثر بوجود مصالح للسودان مع  إسرائيل".

وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "خلال الفترة الانتقالية والسياسيات التي تنفذها وزارة الخارجية، هذا الأمر غير وارد".

يذكر أن لقاء عقد بين رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا في أوائل شباط/ فبراير الماضي، قد أثار التكهنات حول إنشاء علاقات بين السودان وإسرائيل.

وأكد البرهان عقب هذا اللقاء أن"الصورة تغيرت بالنسبة للسودان بعد لقائي مع نتنياهو، وقد تم اللقاء من دون شروط وبتنسيق مع واشنطن، وسيتم نشر نتيجة اللقاء قريبا، وأولها تحسين الاقتصاد، وستبحث الحكومة في قضية التعاون وبعد ذلك سنطلع إسرائيل، وإذا لم تكن نتائج للمحادثات، فإن المحادثات مع إسرائيل ستتوقف".

ولاحقا أكد الفريق أول البرهان، في بيان، أن اللقاء "جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه".

ولا يقيم السودان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه في كانون الثاني/يناير 2016، قال إبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني الأسبق (في ظل حكم الرئيس عمر البشير) إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ممكن بشرط رفع الحكومة الأميركية العقوبات الاقتصادية.

#السودان #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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