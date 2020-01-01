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الإفراج عن محمد طقاطقة بعد 5 سنوات في سجون الاحتلال

الخميس 14 مايو 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن محمد طقاطقة بعد 5 سنوات في سجون الاحتلال


بيت لحم / سما /

 أطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس سراح الشاب محمد جهاد طقاطقة، من سكان بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وذلك بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة خمس سنوات في سجون الاحتلال، بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وجرى للاسير المحرر حفل استقبال شارك فيه حشد كبير من أصدقائه وذويه وممثلي الفعاليات المختلفة، حيث رفعت الاعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاحتلال واجراءته.

وشكر جهاد طقاطقة، والد الاسير المحرر محمد، المواطنين الذين خرجوا لاستقبال محمد ومشاركتهم فرحتهم، مشيراً الى أن ذلك يدل على عمق الوفاء للأسرى وللقضية الوطنية الفلسطينية برمتها.

وقال طقاطقة إن فرحتنا منقوصة بهذه المناسبة، وذلك لوجود كريمته أمل المحكومة 7 سنوات (أمضت منها خمس سنوات) في سجون الاحتلال، علماً أنها كانت أصيبت بسبع رصاصات في انحاء جسدها حين تم اعتقالها على مفرق البلدة المؤدي الى الشارع الرئيس عند دوار مجمع غوش عصيون الاستيطاني، وعانت لفترة طويلة من اصابتها البالغة.

وأضاف "الفرحة منقوصة أيضا لوجود آلاف الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، ولن تكتمل الفرحة إلا بتحريرهم وتحقيق الاستقلال والحرية لوطننا وشعبنا".

#اسير

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