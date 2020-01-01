حادث سير وشرطة الاحتلال تعتقل مواطناً توقف لمساعدة المصابين

قلقيلية / سما /

وقع حادث سير ذاتي قرب عزبة الطبيب شرق قلقيلية مساء اليوم الخميس، إثر انحراف مركبة عن مسارها على الطريق الالتفافي رقم 55، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال شاباً واعتدت عليه بالضرب بعد ان توقف في محاولة منه لمساعدة مصابي الحادث.

وأفاد شهود عيان، بأن الحادث تسبب بوقوع إصابات نقلت للمشافي من قبل طواقم الإسعاف.

وأشاروا إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت شاباً من مدينة قلقيلية، لانه توقف ونزل من مركبته في مكان الحادث في محاولة منه لمساعدة المصابين، موضحين ان عناصر الشرطة اعتدوا عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله وهو مقيد اليدين ما أدى لفقدانه الوعي.