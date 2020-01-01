  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حادث سير وشرطة الاحتلال تعتقل مواطناً توقف لمساعدة المصابين

الخميس 14 مايو 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادث سير وشرطة الاحتلال تعتقل مواطناً توقف لمساعدة المصابين


قلقيلية / سما /

وقع حادث سير ذاتي قرب عزبة الطبيب شرق قلقيلية مساء اليوم الخميس، إثر انحراف مركبة عن مسارها على الطريق الالتفافي رقم 55، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال شاباً واعتدت عليه بالضرب بعد ان توقف في محاولة منه لمساعدة مصابي الحادث.

وأفاد شهود عيان، بأن الحادث تسبب بوقوع إصابات نقلت للمشافي من قبل طواقم الإسعاف.

وأشاروا إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت شاباً من مدينة قلقيلية، لانه توقف ونزل من مركبته في مكان الحادث في محاولة منه لمساعدة المصابين، موضحين ان عناصر الشرطة اعتدوا عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله وهو مقيد اليدين ما أدى لفقدانه الوعي.

#حادث سير #قلقيلية #شرطة الاحتلال #اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

أميركا تتّهم الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث كورونا.. وترامب: التعامل مع بكين أمر مكلف للغاية!

الشعبية تستنكر اعتداء قوة شرطية بغزة على مواطنين وتطالب بلجنة تحقيق

الأخبار الرئيسية

الاوقاف بغزة توضح بشأن قرارها حول اغلاق المساجد.. ماذا قالت عن صلاة الجمعة؟

بومبيو

نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"

اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل

بالفيديو..صحة غزة: لا اصابات بكورونا وازمة نقص المستلزمات الطبية وصلت مرحلة خطيرة

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم دهس جندي اسرائيلي جنوب غرب الخليل