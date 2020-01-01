الخارجية:79 وفاة و1462 إصابة بين جالياتنا في دول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد بين جالياتنا في عديد الدول بلغ79 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1462 عقب تسجيل إصابات جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما بلغ عدد حالات التعافي 682 حالة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، إن فريق عملها المختص ومن خلال تواصله مع اللجنة الفنية لتطورات "كورونا"، أكد أن شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا دخلت بالفعل الى ارض دولة فلسطين، وتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت متابعة الفريق لجميع التنسيقات اللازمة مع الأطراف ذات الصلة، لاستقبال التبرعات الطبية التي قدمتها شركة نافكو الإماراتية، والتي من المتوقع وصولها العاصمة الأردنية عمان الأحد المقبل 17 آيار/مايو، وذلك بالتواصل المستمر مع السفارة الأردنية رام الله وسفارة دولة فلسطين في عمان والشركاء المحليين.

وأوضحت أن الفريق تابع التبرع المالي الذي قدمته الحكومة البرازيلية لشعبنا مع وزارة الصحة ومكتب تمثيل البرازيل في رام الله، كما بدأ بمتابعة عودة طلبة الثانوية المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية من برامج التبادل الطلابي من خلال الامديست، حيث من المتوقع وصولهم جميعاً يوم 20 آيار/مايو على متن طائرة واحدة الى مطار اللد وعددهم 68 طالباً من الضفة الغربية بما فيها القدس ومن قطاع غزة ومن مختلف البرامج، واجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الصحة لترتيب اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومع هيئة الشؤون المدنية لاستقبالهم وادخالهم الى أماكن سكناهم في جناحي الوطن.

ولفتت إلى ان الفريق أكد أن الدفعة السابعة من العالقين في الأردن، ستدخل الى ارض الوطن الاحد المقبل 17 آيار/مايو، ويقارب عددها 200 مواطن من قطاع غزة والضفة الغربية.

وتابعت "بناء على طلب بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين، قام الفريق بعمل التنسيقات والاتصالات اللازمة لمغادرة رعايا كل من السويد والبرازيل، علماً بان الفريق قام سابقاً بتنسيق مغادرة رعايا كل من النرويج وأستراليا، من مكان سكناهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر مطار اللد".

الولايات المتحدة الأميركية: 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 17 اصابة جديدة في صفوفها في كل من ولاية ميتشغن، وشيكاغو، ونيوجيرسي، منها حالتين حرجتين في العناية المكثفة، ليرتفع عدد الإصابات بين أبناء الجالية في أميركا الى 755، ويبقى عدد الوفيات 48، ويرتفع عدد حالات التعافي الى 245.

سفارتنا لدى مصر تتابع عودة العالقين

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ان عملية ادخال العالقين من ابناء شعبنا الى قطاع غزة متواصلة منذ الثلاثاء المنصرم، ويوم الأربعاء 541 مواطنا وطالباً ايضاً، ولا زال دخول المواطنين والطلبة متواصلاً، مضيف أن عدد من سيدخلون اليوم يقدر بـ 1500 بين مواطن وطالب، حيث تقدم لهم التسهيلات الممكنة والمطلوبة.

وأكدت السفارة أن طلبة كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وخريجوا الكلية الحربية، وأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية وعدد من افراد اسرهم يرغبون بالعودة للوطن ويقدر عددهم بـ 178 فرداً، وهي تتابع اوضاعهم جميعاً وتقدم لهم اية مساعدة مطلوبة وفقاً لإمكانياتها.

الكويت: سفارتنا توزع طرودا غذائية ومساعدات مالية على المحتاجين

تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى الكويت مع أبناء الجالية والطلبة والمعلمين للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وقدمت خلال الأسبوع الماضي 100 طرد غذائي، ومبالغ نقدية من أموال التبرعات المقدمة من اهل الخير واتحاد المهندسين الفلسطينيين/فرع الكويت، كما وزعت طرودا على 500 اسرة متعففة وشملت مواد غذائية ومواد تنظيف.

ووفرت السفارة بعض الادوية لأبناء الجالية وخاصة بعد اقرار الحظر حيث تعطلت المستوصفات، ما أثر على مرضى السكري والضغط، ووزعت المبالغ المالية المقدمة لها على المحتاجين من أبناء الجالية والاسر المستورة. وتواصل القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا المقيمين في الكويت عبر فريق لجنة الطوارئ باستمرار.

سفارتنا لدى جنوب أفريقيا تطمئن على عائلتين وتوفر لهما المساعدات

أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا انها تطمئن على عائلتين فلسطينيتين احداها في مدينة بريتوريا والثانية في مدينة نيلسبرت بمقاطعة مبومولانجاو واحد أفرادها بحاجة لعلاج، وعملت على توفير مبلغ مالي من فاعلي الخير وبعض المؤسسات الخيرية ليتمكنوا من شراء المستلزمات الأساسية لهم

وتواصل السفارة متابعة اوضاع الطلاب المحتاجين للاطمئنان عليهم، وتعمل على توفير مبلغ مالي لتغطية السكن الجامعي لضمان استمرار حياتهم بشكل طبيعي من خلال مؤسسات خيرية.

البرازيل: لا إصابات جديدة بالفيروس

اكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، عدم تسجيل اصابات جديدة في صفوف الجالية، ووجود 5 حالات نشطة في الحجر المنزلي وخارج دائرة الخطر، وتقوم بالتواصل مع جميع الحالات المصابة من خلال رؤساء الجالية في المقاطعات البرازيلية المختلفة.

اليونان: جاليتنا بخير ولا إصابات

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، بأنه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوف الجالية والطالبة واللاجئين والعالقين، مؤكدة تشافي جميع الاصابات السابقة ما عدا حالة وحيدة ترقد في المستشفى ووضعها الصحي جيد ويتماثل للشفاء.

وتتابع السفارة مع الوزارة ايجاد حلول للطلبة الذين لم يتلقوا منحهم المالية الشهرية من الخارجية اليونانية منذ اذار/مارس الماضي، وتوجد اعداد من الطلبة ترغب بالعودة عند فتح الاجواء.

سفارتنا لدى بنغلاديش: أوضاع معيشية صعبة للطلبة

قالت سفارة دولة فلسطين لدى بنغلاديش إن هناك طلبة يرغبون بالعودة على ارض الوطن وأوضاعهم المعيشية صعبة حيث قدمت لهم مساعدات مالية، ومواد غذائية، ومواد تعقيم.

السعودية: سفارتنا تقدم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية اوضاع الجالية والطلبة باستمرار، ووزعت 111 سلة غذائية على الاسر المحتاجة من ابناء شعبنا المقيمين في المملكة، وتجمع بيانات عن المواطنين الذين قدموا الى المملكة بتأشيرات زيارة، ولم يتمكنوا من العودة نتيجة حظر الطيران الدولي، وكذلك الطلبة الذين أنهوا عامهم الدراسي، ويرغبون بالعودة الى ارض الوطن وعددهم 120.

وتقدم السفارة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية والطلبة، وقامت السفارة بالرد على رسائلهم عبر البريد الالكتروني والموقع الرسمي للسفارة، وأنجزت عشرات المعاملات القنصلية عبر التواصل المباشر مع المواطنين او ارسال مندوبي السفارة لموقع صاحب العلاقة، والرد على عشرات المكالمات الهاتفية عبر جوال وهاتف الطوارئ.

وقالت إن أطبائنا في السعودية يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا"، الى جانب الاطباء السعوديين، منهم 15 كادراً ما بين أطباء طوارئ، وعناية مكثفة، وممرضين.

لا إصابات جديدة بالفيروس بين جاليتنا في إيطاليا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا متابعتها أوضاع أبناء الجالية واللاجئين والطلبة والعالقين في جميع الأقاليم الإيطالية، والوقوف على أوضاعهم ومساعدتهم حسب الإمكانيات المتاحة، مؤكدة انهم بخير ولم تسجل بينهم إصابات جديدة بالفيروس، وبذلك يستقر عدد الحالات على 17 حالة، سفيت منها 4 حالات، وخروج حالة من قسم العناية المكثفة.

تم تقديم مساعدة مالية لعائلات مستورة، وطلبة، ولاجئين، وبذلك يصبح العدد الكلي لحالات المساعدات 124 منذ بداية الأزمة، أما بالنسبة لعدد العالقين فهو حتى الآن 63 حالة ما بين طلبة وعائلات.

المملكة المتحدة: جاليتنا بخير وصحة ولا إصابات بينهم

افادت بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة بأنه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوف الجالية والطلبة والعالقين، وان الحالات السابقة تماثلت للشفاء ما عدا حالة وفاة واحدة.

وأضافت هناك 80 عالقاً سجلوا مع السفارة يرغبون في العودة للوطن، وجاري التنسيق مع سفير الاردن وبعض السفراء العرب للبحث عن حلول.

سفارتنا لدى روسيا البيضاء تتابع أوضاع جاليتنا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى روسيا البيضاء، اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم وتلبية اي احتياج لهم وفقاً لإمكانياتها، مؤكدة ان اوضاعهم بخير ولم يتم تسجيل اية اصابات جديدة في صفوفهم باستثناء الاصابتين السابقتين، وهما في الحجر المنزلي ووضعهما الصحي مستقر.

ألبانيا: لا إصابات بـ "كورونا"

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية ألبانيا متابعة أوضاع الجالية في ظل تفشي وباء "كورونا"، وتطمئن على صحتهم وسلامتهم وتقف عند بعض احتياجاتهم، وتؤكد أنهم بصحة جيدة ولم يتم تسجيل أية إصابة بينهم.

فرنسا: الجالية بخير

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا ان اوضاع الجالية والطلبة مستقرة ولم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوفهم، وتم شفاء جميع الحالات السابقة، كما تتابع اوضاع العالقين ريثما يتم فتح المطارات وترتيب سفرهم وعودتهم الى الوطن.

جاليتنا في اليمن بخير ولا إصابات بينهم

قالت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اليمنية ان اوضاع الجالية والطلبة بخير وصحة ولا توجد اصابات في صفوفهم، وأنها تقف الى جانبهم للاطمئنان على أوضاعهم، وتقديم يد العون لهم وفقاً للإمكانيات المتوفرة، ولا توجد اية طلبات للمغادرة.

سفارتنا لدى كوبا تطمئن على جاليتنا

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى كوبا على اوضاع الجالية والطلبة والاطباء، مؤكدة انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم، وان الطلبة في الحجر الصحي ويتابعون دراستهم، وتقوم بتزويدهم بالمواد الغذائية ومواد النظافة.

بلجيكا: العدد الكلي للإصابات 85 إصابة

قالت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا، انه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية منذ عشرة ايام تقريبا، وبذلك يستقر عدد المصابين في بلجيكا عند 85 إصابة منذ بداية الفيروس، واصابة واحدة في لوكسمبورغ حتى الآن، كما تعافت أسرة كاملة من ابناء الجالية من الفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 54 حالة منذ بداية الأزمة.

ووزعت سلات غذائية على عائلات فلسطينية تعيش في 4 مراكز لجوء، وبذلك يصبح مجموع ما وزعته 434 منذ بداية شهر رمضان.

وتتواصل السفارة باستمرار مع أبناء الجالية خاصةً الطلاب، وقامت بتقديم مساعدة مادية لأحد الطلاب المحتاجين.

لا إصابات بالفيروس في السلفادور وغواتيمالا

تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور مع الجالية في كل من السلفادور وغواتيمالا للاطمئنان على اوضاعها الصحية والمعيشية، وتؤكد عدم تسجيل اية اصابة في صفوفها، وتفيد بانه لا يوجد طلبة فلسطينيين في الدولتين، ووزعت رقم حساب وزارة المالية وحساب صندوق "وقفة عز" على الجميع بهدف جمع المساعدات للوطن.

لا إصابات بين جاليتنا في ألمانيا

تتابع بعثة فلسطين لدى المانيا الاتحادية اوضاع الجالية والطلبة، وتفيد بأنه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوفهم، وحسب اخر تحديث بيانات للجنة الطوارئ فان عدد الاصابات 15 وعدد المتعافين 4