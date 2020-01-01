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بدء توزيع تبرعات صندوق "وقفة عز" السبت القادم.. وفق هذه الآلية!

الخميس 14 مايو 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توزيع تبرعات صندوق "وقفة عز" السبت القادم.. وفق هذه الآلية!


رام الله / سما /

قال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، اليوم الخميس، إن الصندوق جمع ٦٠ مليون شيقل وستذهب للمتعطلين عن العمل والفقراء.

وأوضح الدين، خلال مؤتمر صحفي، أن نفقات الصندوق ستغطي الضفة وغزة والقدس والشتات في لبنان وسوريا وتوزيع التبرعات لـ ٤٠ ألف عامل بواقع ٧٠٠ شيقل

وأكد أن التوزيع والصرف للفئات المستهدفة سيكون يوم السبت القادم.

وحول آلية الصرف، أوضح الدين، أنه سيتم تقديم المساعدة ل٤٠ ألف عامل بواقع ٧٠٠ شيكل لكل فرد، وسيتم تقديم ١٥ مليون شيكل لثلاثين ألف عائلة.

وأيضاً سيتم تقديم ٢ مليون شيكل داخل مدينة القدس، إلى جانب تقديم ٦ مليون شيقل للجمعيات الخيرية والشتات.

#صندوق وقفة عز #فلسطين #فيروس كورونا #تبرعات #مساعدات #العمال #الاسر الفقيرة

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