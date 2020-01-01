  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو الغيط يُحذر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية

الخميس 14 مايو 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يُحذر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية


القاهرة /سما/

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تسارع المخطط  الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المُحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.

وأكد الامين العام في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن المواقف الأميركية التي ظهرت خلال زيارة وزير الخارجية بومبيو لإسرائيل يمكن أن تفسر بأنها تدعم هذا المخطط الذي من شأنه زرع بذور الاضطراب في المنطقة بأسرها.

وشدد على ضورةر تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

يشار إلى أن الأمين العام تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من نيكولاي ميلادنوف المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أطلعه الأخير على آخر التطورات في الاوضاع الإسرائيلية الفلسطينية، وتم الإتفاق على خطورة الإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتخاذها في شأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يُمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوات من تدمير لفرص تحقيق السلام وفرص حل الدولتين في المستقبل.

#ابو الغيط #الجامعة العربية #مخططات الضم #الاراضي الفلسطينية #اسرائيل #بومبيو #حل الدولتين #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

تفاصيل إعدام الشهيد مصطفى يونس برصاص حراس المستشفى الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

مصادر إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

الأخبار الرئيسية

اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل

بالفيديو..صحة غزة: لا اصابات بكورونا وازمة نقص المستلزمات الطبية وصلت مرحلة خطيرة

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم دهس جندي اسرائيلي جنوب غرب الخليل

رئيس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تقرر المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية السبت و تحدد مطالبها ..