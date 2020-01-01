أبو الغيط يُحذر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية

القاهرة /سما/

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تسارع المخطط الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المُحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.

وأكد الامين العام في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن المواقف الأميركية التي ظهرت خلال زيارة وزير الخارجية بومبيو لإسرائيل يمكن أن تفسر بأنها تدعم هذا المخطط الذي من شأنه زرع بذور الاضطراب في المنطقة بأسرها.

وشدد على ضورةر تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

يشار إلى أن الأمين العام تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من نيكولاي ميلادنوف المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أطلعه الأخير على آخر التطورات في الاوضاع الإسرائيلية الفلسطينية، وتم الإتفاق على خطورة الإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتخاذها في شأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يُمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوات من تدمير لفرص تحقيق السلام وفرص حل الدولتين في المستقبل.