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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

الخميس 14 مايو 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس


القاهرة /سما/

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية واتخاذ موقف دولي حازم لإنهاء احتلال القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لفلسطين ووقف ضم الأراضي الفلسطينية ومخطط ضم الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة الى ديارهم التي شردوا منها، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة، أن ذكرى النكبة التي تحل هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد تتطلب وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة منظماتها وهيئاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والمستلزمات الطبية لمواجهة هذه الجائحة، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا، والاستجابة لمطالبهم المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لإنقاذ حل الدولتين الذي يواجه خطر التصفية عبر سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي تُرسخ الاستعمار والاستيطان المُجّرم في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإصدار القوانين العنصرية التي تشرعن الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي وثقها البرلمان العربي في تقريره السنوي لانتهاكات قوة الاحتلال (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية للعام 2019 م، والتي تُعد جرائم حرب مُدانة وتتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد رئيس البرلمان العربي صمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ومقاومته الاحتلال بكافة الوسائل، مطالباً جميع الفصائل الفلسطينية بإنهاء الإنقسام، مُجدداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مواصلة جهود البرلمان العربي لنُصرة قضية العرب الأولى فلسطين، تمكيناً للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

#البرلمان العربي #فلسطين

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