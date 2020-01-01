اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل

رام الله / سما /

قال رئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم الخميس، إننا سنعلن عن الإجراءات الوقائية الخاصة بعيد الفطر يوم السبت المقبل.

وأوضح اشتية، خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع الصحي في فلسطين مستقر و77% نسبة التعافي من فيروس "كورونا".

وأكد أن الإجراءات الوقائية المتخذة حالياً ستبقى كاملة كما هي ونحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء "كوفيد-19"، مشدداً على أن جائحة "كورونا" لم تنته في فلسطين.

وأوضح أننا نجري اتصالات مكثفة مع الأردن وجميع الدول التي بها جالية فلسطينية، للعمل على عودتهم بأسرع وقت لوطنهم.

وأضاف: "سنستمع اليوم لبرنامج الاحتلال الإسرائيلي بخصوص ضم الأراضي وسيترأس الرئيس محمود عباس اجتماع يوم السبت القادم لاتخاذ القرار اللازم وتنفيذه في مواجهة هذا الإعلان"، مشيراً إلى أن القيادة ستتخذ قرار مفصلي في حال أعلنت "إسرائيل" خطط الضم.

ونوه إلى أن صندوق "وقفة عزة" جمع 60مليون شيكل سوف تذهب هذه المساعدات إلى المتعطلين عن العمل وإلى الفقراء وإلى تغطية الاحتجاجات الطبية وإلى اهالنا في القدس وسوريا ولبنان وغزة.