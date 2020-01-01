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الاعلامي الحكومي: يعلن موعد توزيع شهادات المراحل التعليمية ويوضح قرار فتح المساجد بغزة

الخميس 14 مايو 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي: يعلن موعد توزيع شهادات المراحل التعليمية ويوضح قرار فتح المساجد بغزة


غزة / سما /

أعلن مدير المركز الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس، انه سيتم بتاريخ ١٩-٢١ مايو توزيع شهادات المراحل التعليمية دون الثانوية العامة ابتداءً من تاريخ 19 حتى 21 مايو.

وقال معروف :"إنه سيبدأ دوام الكوادر التعليمية في تاريخ ٥ أغسطس المقبل".

وأضاف أنه سيبدأ دوام الطلاب بتاريخ ٨اغسطس، مشيرًا إلى أنه سيتم شرح المواد التعليمية الاستدراكية للطلاب؛ حتى تاريخ ٥ سبتمبر، وبعدها سيبدأ شرح المناهج المقررة.

وفيما يتعلق بالصلوات في المساجد، أكد معروف، أن موضوع المساجد قيد الدراسة والتقييم المستمر طبيًا وشرعيًا، وأن الأمر مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة الاحترازية المطلوبة.

وأشار إلى أن وزارة العمل بالتعاون مع الصليب الأحمر شرعت بصرف مساعدات نقدية بواقع ١٠٠$، لعدد ١٥٠٠مستفيد من متضرري قطاع التعليم الخاص.

وأوضح أن وزارة النقل والموصلات بدأت بتطبيق قرار المتابعة الحكومية بتخفيض رسوم الترخيص بنسب تتراوح بين ٣٠-٥٠٪، على سيارات الديزل والعمومي.

ولفت إلى ان وزارة الاقتصاد نفذت نحو ٢٦٠ زيارة وجولة تفتيشية تقوم بها طواقم حماية المستهلك يوميا مستهدفة محال الملابس وحاجيات العيد للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار او الغش التجاري.

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #قطاع غزة #شهادات #اغلاق المساجد

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