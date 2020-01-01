  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية تستنكر اعتداء قوة شرطية بغزة على مواطنين وتطالب بلجنة تحقيق

الخميس 14 مايو 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تستنكر اعتداء قوة شرطية بغزة على مواطنين وتطالب بلجنة تحقيق


غزة / سما /

 عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن استنكارها للطريقة العنيفة التي مارستها سلطة الأراضي وبلدية خانيونس صباح اليوم أثناء هدمها لإحدى البيوت (قيد الإنشاء) بمنطقة ميراج جنوب المحافظة.

وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى أن سلطة الأراضي والبلدية معززة بقوة كبيرة من الشرطة في القطاع، داهمت المكان، واعتدت على المواطنين المتواجدين في المكان.

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين على إثر الاعتداء.

وأكدت الجبهة على أهمية حماية الأراضي الحكومية وعدم التعدي عليها، مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء لضمان عدم تكراره مرة أخرى.

وقالت "هناك الكثير من الطرق المتبعة لإخلاء المكان دون استخدام العنف أو الاعتداء على المواطنين".

ودعت الجبهة لضرورة الاحتكام في تلك القضية محل الخلاف والقضايا المدنية الأخرى، للنظام والقانون الحاكم، وعدم اللجوء لاستخدام القوة غير المبررة في وجه أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل الأزمات المتواصلة والأوضاع المعيشية المتدهورة، مع تجديد التأكيد على أهمية الامتثال للقانون ولعدم الاعتداء على الأراضي الحكومية.

#الجبهة الشعبية #خانيونس #الشرطة #اعتداء وعنف #قطاع غزة #الاجهزة االمنية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

تفاصيل إعدام الشهيد مصطفى يونس برصاص حراس المستشفى الإسرائيلي

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

مصادر إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

الأخبار الرئيسية

اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل

بالفيديو..صحة غزة: لا اصابات بكورونا وازمة نقص المستلزمات الطبية وصلت مرحلة خطيرة

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم دهس جندي اسرائيلي جنوب غرب الخليل

رئيس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تقرر المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية السبت و تحدد مطالبها ..