  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثوري فتح: العودة حق مقدس والاحتلال إلى زوال

الخميس 14 مايو 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثوري فتح: العودة حق مقدس والاحتلال إلى زوال


رام الله / سما /

  أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة تمسك شعبنا بحقه المقدس في العودة إلى دياره التي هجر منها قصرا عام 1948.
وقالت أمانة سر المجلس الثوري في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، "إن السنوات الطويلة التي مرت على شعبنا بما تحمله من آلام ومعاناة وغربة وشتات وتشرد وتضحيات قدم خلالها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، لن يفت من عضده ولن تكسر إرادته وإصراره وتمسكه بحقه المشروع في الاستمرار بالكفاح والثورة حتى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، واسترداد حقوقه المسلوبة، والعودة إلى دياره وفقا لقرار مجلس الامن 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قصرا.

وشددت أمانة سر المجلس الثوري على أن جرائم الاحتلال والمجازر البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم وسيحاسب مقترفوها عاجلا أم آجلا.

وتوجهت بالتحية والتقدير لكافة أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات وفي الداخل والخارج على صمودهم وتضحياتهم وتمسكهم بارث الآباء والأجداد، صامدون أمام كل مشاريع التصفية والتهويد والاسرلة التي استهدفت وجودهم وقضيتهم على مدار أكثر من سبعة عقود.

ودعت أمانة سر المجلس الثوري لمواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم والنهب، وتوحيد كل الجهود والطاقات في مواجهتها، مؤكدة أن الاحتلال إلى زوال والنصر حليف الشعوب المناضلة.

#ثوري فتح #ذكرى النكبة

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

تفاصيل إعدام الشهيد مصطفى يونس برصاص حراس المستشفى الإسرائيلي

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

مصادر إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

الأخبار الرئيسية

بالفيديو..صحة غزة: ازمة نقص المستلزمات الطبية وصلت مرحلة خطيرة.. ونتابع حجم الخطر الذي يهدد قطاع غزة

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم دهس جندي اسرائيلي جنوب غرب الخليل

رئيس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تقرر المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية السبت و تحدد مطالبها ..

وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء