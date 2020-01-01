بالفيديو..صحة غزة: ازمة نقص المستلزمات الطبية وصلت مرحلة خطيرة.. ونتابع حجم الخطر الذي يهدد قطاع غزة

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة إن وزارته تتابع اجراءاتها المعتمدة في فحص وفرز وتوعية العائدين عبر معبر رفح و أتمت نقل91 حالة مرضية مختلفة بسيارات الاسعاف الى مستشفى الصداقة ومستشفيات الشفاء وناصر وفق اجراءات وقائية.

وأزضح أن وزارة الصحة تتابع 1031 مستضاف في 13 مركز حجر صحي وجميعهم بحالة صحية جيدة ويقوم على رعايتهم 215 كادر طبي وشرطي وخدمات اخرى على مدار الساعة.

ونوه الى أن مجمل اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 20 حالة، وقد تعافى منها 14 حالة ولازالت 6 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.

وأشار الى أن المختبر المركزي اجرى 429 فحص مخبري منذ مطلع الاسبوع الجاري جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال: وزارة الصحة تستحضر الصورة المشرفة التي قدمتها الطواقم الطبية في مثل هذا اليوم قبل عامين خلال مسيرات العودة في ا تضميد جراح ابناء شعبنا الذين هبوا نصرة للقدس ورفضاً للقرار الامريكي وتؤكد انها ستبقى خط الدفاع الاول عن صحة المواطنين تحت كل الظروف.

ولفت الى أن وزارة الصحة تتابع حجم الخطر الذي يهدد قطاع غزة جراء تفشي الوباء في المناطق المحيطة به وتؤكد على استمرار الاجراءات الاحترازية وتعزيز السلوك المجتمعي في مواجهة جائحة كورونا.

ودعت وزارة الصحة، المؤسسات الحكومية والمجتمعية الى استمرار متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في منافذ خدمات الجمهور والاسواق والمحال التجارية والاماكن العامة.

وأكدت الوزارة على كافة المواطنين اتخاذ مزيد من الحذر والحرص والبقاء في البيوت اطول فترة ممكنة وتجنب الزحام والالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والعامة دون تراخي.

وأشار القدرة، الى أن استمرار الحصار الاسرائيلي يشكل تهديد مستمر على حياة المواطنين في قطاع غزة الذي يفتقر الى المقومات الصحية والانسانية ونطالب الاطراف كافة بالعمل فورا على انهائه .

وأكد المتحدث باسم صحة غزة، أن ازمة نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وصلت مرحلة خطيرة ونطالب الجهات المعنية بالاستجابة العاجلة لتوفير المتطلبات الصحية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.

كما اكد وصول دفعة من المساعدات التركية أمس تتعلق بمستلزمات الوقاية وننتظر ارسال جهازين لفحص الفيروسات و20 الف كت مخبري وفق الكشوف المخصصة لغزة.

وأضاف: وزارة الصحة تتابع جملة المساعدات التي ارسلتها الدول والمؤسسات المانحة لمواجهة جائحة كورونا عبر السلطة الفلسطينية ونؤكد عدم وصول أي منها الى قطاع غزة حتى اللحظة.