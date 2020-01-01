حكومة نتنياهو -غانتس تؤدي اليمين اليوم وبيرتس ينشق عن يمينا

القدس المحتلة / سما /

تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستوري أو ما يعرف بتصريح الولاء في الكنيست الإسرائيلي.

وأبلغ بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، الليلة الماضية، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه نجح في تشكيل الحكومة. بحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وسيفتتح نتنياهو الجلسة في الكنيست من خلال عرض الخطوط الأساسية وتركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب وأسماء الوزراء الجدد ومواعيد التناوب.

كما سيلقي بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، كلمة هو الآخر للحديث عن الحكومة.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست في ختام الجلسة على انتخاب رئيس جديد لها. وستتم المراسم على نطاق مقلص وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، ولن تقام مراسم استقبال أعضاء الحكومة الجديدة في مقر الرئيس الإسرائيلي والتصوير الجماعي لأعضائها كما جرت عليه العادة في الحكومة السابقة.

وتم الليلة الماضية الإعلان ن الخطوط الأساسية للحكومة وتنصب على مواجهة جائحة كورونا دون التطرق الى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأكدت مصادر سياسية أن رافي بيرتس من كتلة يمينا قرر الانضمام إلى الحكومة وتولي حقيبة القدس ومشاريع قومية.

وبينت أن بيرتس قرر الانشقاق عن كتلته، وسيوقع اتفاقًا ائتلافيًا مع الليكود.

وهاجم نفتالي بينيت زعيم كتلة يمينا بشدة الليكود ونتنياهو، وقال إن نتنياهو اختار نبذ اليمين وسلوك الطريق المعاكس والتخلص من يمينا التي تشكل العامود الفقري لليمين.