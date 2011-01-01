هيئة مسيرات العودة تطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين

غزة / سما /

طالبت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بضرورة العمل على تنفيذ قراراتها المتعلقة بفلسطين والتي أقرتها الشرعية الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صفحي بذكرى النكبة الـ 72 في مخيم العودة شرق مدينة غزة، بحضور قادة الفصائل.

وتحدث ماهر مزهر باسم الهيئة في المؤتمر، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الإنقسام، من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011 للتصدى لمشاريع الاحتلال وعلى رأسها صفقة القرن.

وشدد على ضرورة التحلل من اتفاقات أوسلو، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، داعيًا إلى إطلاق العنان للمقاومة في الضفة ونقل مسيرات العودة على امتداد الوطن للتصدى للجنود والمستوطنين.

ودعا إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس خاصة وباقي أماكن التواجد الفلسطيني.

وعبر عن رفضه كل أشكال التطبيع مع الاحتلال ي واعتبارها طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني.

وقررت الهيئة تنظيم مسيرة ظهر غد أمام بوابة الأمم المتحدة بغزة في ذكرى النكبة للاحتجاج على صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة، ولكي تسلم الفصائل الفلسطينية مذكرة للأمين العام تطالبه بموجبها بضرورة رفع الاحتلال للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.