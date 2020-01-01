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محادثات إسرائيلية لمنع انهيار "طيران العال"

الخميس 14 مايو 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات إسرائيلية لمنع انهيار "طيران العال"


القدس المحتلة / سما /

 تتواصل اليوم الخميس، في إسرائيل، المحادثات بين ممثلين عن وزارة المالية وإدارة شركة العال للطيران، وممثلون عن بنك ديسكونت في محاولة إنقاذ الشركة من الانهيار.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإنه يتوقع أن يمنح البنك، للشركة، قرضًا ماليًا بكفالة الحكومة الإسرائيلية، لتمكينها من مواصلة عملها بعد الخسائر التي تكبدتها بسبب كورونا.

وقد تمخضت المحادثات بين الجانبين أمس عن تحقيق تقدم فيما يخص عدد المستخدمين الذين ستتم إقالتهم، وتقليص أسطول الشركة وضخ أموال إليها من شركة كنافايم المالكة.

وأعلنت الشركة عن إجراءات تقشفية لترشيد العمل فيها، ومنها إحالة حوالي 90% من المستخدمين إلى إجازات غير مدفوعة.

وأفادت مديرة الشؤون المالية بالشركة أن حجم خسائر في الربع الأول من العام الحالي بلغ 60 مليون دولار، إلا أنها ما تزال تملك أرصدة بمبلغ 264 مليون دولار كانت حصلت عليها قبل تفجر أزمة الكورونا.

#اسرائيل #كورونا #الاقتصاد الاسرائيلي #ال عال #طيران اسرائيل

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