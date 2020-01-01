غزة: التربية والتعليم تصدر تعميمًا بشأن الموسم الدراسي..

غزة / سما /

أصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، تعميمًا حول انتهاء الموسم الدراسي الحالي، وخطة العمل للموسم الجديد.

وبحسب التعميم الذي وزع على مديرياتها بمناطق القطاع، فإنه سيتم توزيع شهادات نهاية الموسم 2019 - 2020، ما بين (19 إلى 21) من الشهر الجاري.

وأشار التعميم إلى أن كل مدرسة ستنظم عملية التوزيع من خلال إعلان مسبق عبر صفحتها وضمن الإجراءات الصحية الوقائية.

وبشأن العام الدراسي الجديد، فسيتم البدء فيه بدوام الإدارة المدرسية والهيئات التدريسية، يوم الأربعاء الذي يصادف الخامس من أغسطس/ آب المقبل، وذلك من أجل إجراءات تنقل المعلمين والطلبة وتهيئة المدارس لاستقبال الموسم الجديد.

وسيبدأ دوام الطلاب في الثامن من أغسطس/ آب، حيث سيتم تخصيص الفترة من ذاك التاريخ وحتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، لتعليم المادة الاستدراكية، فيما سيبدأ تعليم المناهج المقررة للعام الجديد بتاريخ الخامس من سبتمبر/ أيلول، بعد توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.