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القائمه المشتركة ترشح الطيبي لرئاسة الكنيست

الخميس 14 مايو 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمه المشتركة ترشح الطيبي لرئاسة الكنيست


القدس المحتلة / سما /

في أعقاب تقديم رئيس الكنيست غانتس استقالته، وذلك بعد التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، قررت القائمة المشتركة طرح مرشح من قِبلها لرئاسة الكنيست.

هذا وقد قررت القائمة بأن النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، وكونه النائب صاحب التجربة الأطول بين نواب القائمة المشتركة، سيكون مرشحها لرئاسة الكنيست.


القائمة المشتركة: "هذا الترشيح هو بمثابة تسجيل موقف سياسي بأن القائمة المشتركة ليست جزء من معارضة متجانسة وكتلة مستقلة عن كتل المعارضة الأخرى، ولنا ولجمهورنا الموقف السياسي المختلف عن باقي أحزاب المعارضة.

وأضاف البيان: "أمام حكومة الضم وحكومة قانون القومية وكمينتس التي رشحت ياريڤ ليڤين ، علينا أن نطرح بديلًا حقيقيًا مقابل سياسة الإقصاء والتمييز التي تجلت ايضا في خطة الخروج من ازمة الكورونا الاقتصادية والاجتماعية".

وأنهى البيان: "القائمة المشتركة ستكون في مقدمة النضال ضد حكومة نتنياهو الخامسة وستكون صوت كل المتضررين من هذه الحكومة وسياساتها، وعليه فان مرشح القائمة المشتركة لرئاسة الكنيست هو الأفضل والأجدر بتنفيذ وترسيخ هذه المبادئ.

#القائمة المشتركة #احمد الطيبي #الكنيست الإسرائيلي #غانتس #نتنياهو

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