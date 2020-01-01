ترشيح مهاجم غزي للانضمام للزمالك

غزة / سما /

رشّح مصطفى نجم لاعب الزمالك المصري الأسبق, المهاجم الدولي الفلسطيني محمد بلح للانضمام للقلعة "البيضاء" خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية, إن بلح يستحق الظهور بقميص الزمالك, لما يملكه من قدرات بدنية جيدة تؤهله للنجاح في الدوري المصري.

وأشرف المدير الفني "المخضرم" على تدريب اللاعب الغزي حينما عمل مع الصداقة قبل عدة سنوات في دوري الدرجة الممتازة.

وعقب ظهوره القوي في الدوري بقطاع غزة, احترف بلح في الدوري الأردني من بوابة الأهلي ثم ذات رأس, قبل أن ينضم للدوري العماني برفقة العروبة ثم صحم, تلاهما السويق في الوقت الحالي, والذي تألق معه قبل فترة التوقف الأخيرة, بسبب فيروس "كورونا".

يشار إلى أن نجم لعب مع الزمالك خلال الفترة من 1990-1993, وحقق مع الفريق لقب الدوري المصري "مرتين" (1992 و1993), ودوري أبطال إفريقيا "مرة" (1993).