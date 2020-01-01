فيديو.. فارس كرم يعلن زواجه رسمياً من جارته

وكالات / سما /

بعد نفي مكتبه الاعلامي بما ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدّة بخبر زواجه من الشابة هبة عزيز، وهي جارته وتعمل مدرّسة وتبلع من العمر 34 عاماً، أكد النجم اللبناني فارس كرم صاحب أغنية “بلا حبّ وبلا بطيخ” خبر زواجه ضمن برنامج “سوالف رمضانية” حيث اكتفى بالقول: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”.

وأوضح فارس أنه لبّى رغبة والدته بالزواج لأنها كانت تتمنى أن يتزوج، مؤكداً أن المرأة التي يرتاح لها بعد والدته هي زوجته، لافتاً في السياق عينه إلى أنهما تربيا معاً في منطقة جزين، وهي تكنّ كل الحب والاحترام لأهله، وهو بدوره يكّن لها كل الحب والاحترام انطلاقاً من تأكيده بأن كل شخص يحترم أهله “يضعه على رأسه”.

وأعلن أنه يرغب أن يسمّي ابنه “كرم” تيّمنا باسم والده المتوّفى، وعليه يصبح “أبو كرم” وكشف عن مدى محبته وتعلّق بعائلته، مشيراً الى أنه سيكتب اسم والده على يده اليسرى واسم والدته على يده اليمنى.

من جهة أخرى، أعلن كرم أنه يمضي الحجر الصحي في منزله وفي الطبيعة في منطقة جزين التي تتميز بطبيعتها الخلابة ، متمنياً في الوقت عينه أن تنتهي جائحة كورونا.