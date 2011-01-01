ما الفيلم الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة خلال فترة الحجر؟

وكالات / سما /

كشف المدير العام لخدمة "ميغوغو روسيا " المتخصصة في الأفلام والقنوات التلفزيونية، فيكتور تشيكانوف، أن فيلم (عدوى) الذي أصدر عام 2011 حقق في روسيا أعلى نسبة مشاهدة منذ بداية فرض الحجر المنزلي .

ووفقا لوسائل إعلام روسية، تضمت القائمة أيضا كل من فيلم الأنيميشن والمغامرات "ذا ليون كينغ" للمخرج جان فافريو وفيلم الانيميشن "كوكب 51" و "آرثر وحرب العوالم" وفيلم المغامرة الذي صدرعام 2014 "عملية الجوز" والجزء الثالث من فيلم "كيف تروض تنينك".

وبحسب تشيكانوف، زادت نسبة مشاهدة أفلام الأنيميشن بمعدل 28 في المئة، كما تصدرت كلمات "الكوميديا" و"العسكرية" محركات البحث بالإضافة إلى ذلك ، بدأ المستخدمون في مشاهدة العروض المسرحية.

يذكر أن الطبيب في مركز البحوث الطبية لطب العيون، فلاديمير نيرويف كان قد دعا إلى تقليل مشاهدة الأفلام والمسلسلات وممارسة ألعاب الفيديو خلال فترة الحجر المنزلي وقدم عددا من النصائح للمحافظة على صحة العينين خلال فترة الحجر المنزلي.