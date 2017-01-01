"علي بابا" تطلق مبادرة"رعد الربيع"

وكالات / سما /

أطلقت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء مبادرة "رعد الربيع" لتخفيف الفقر المخصصة لمكافحة الفقر في المناطق الريفية بالبلاد.

وبموجب المبادرة، سيتم إنشاء 100 "كلية قروية للبث الحي" لتدريب 100 ألف مزارع مستخدم للبث الحي، فضلا عن بناء قواعد زراعية رقمية و 50 علامة تجارية تضم منتجات زراعية. كما سيقوم المشروع ببناء 100 قرية لـ "رجال التوصيل" لتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة في المحافظات الفقيرة.

وسترسل علي بابا موظفين بارزين إلى المحافظات الفقيرة لمساعدة الفقراء على التخلص من الفقر من خلال تطوير التجارة الإلكترونية وصناعات أخرى بناءً على الظروف المحلية.

وفي السنوات الأخيرة، عملت علي بابا على ترويج التجارة الإلكترونية الريفية في الصين.

وفي عام 2019 ، باعت 832 محافظة فقيرة منتجاتها الزراعية عبر منصة التجارة الإلكترونية لشركة علي بابا، بحجم مبيعات وصل 97.4 مليار يوان (حوالي 13.7 مليار دولار أمريكي). كما عقدت "خطة البث الإذاعي للقرية" لعلي بابا أكثر من 1.6 مليون جلسة بث مباشر في العام الماضي، غطت حوالي 2200 منطقة على مستوى المحافظة في جميع أنحاء البلاد.

وفي ديسمبر 2017 ، أنشأت الشركة صندوقًا خاصا لتخفيف الفقر بقيمة 10 مليارات يوان لتعزيز الرخاء في المناطق الريفية في الصين، مع التركيز على برامج مثل الصحة والتعليم وتمكين المرأة والتجارة الإلكترونية وحماية البيئة.