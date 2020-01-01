  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"إنستغرام" تحارب المتنمرين على منصتها بميزات جديدة

الخميس 14 مايو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" تحارب المتنمرين على منصتها بميزات جديدة


وكالات / سما /

يحاول موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وقف التنمر على منصته بميزات جديدة تمنح الأشخاص المزيد من التحكم في من يمكنه وضع تعليق أو  إشارات مسيئة.

وسيسمح تطبيق مشاركة الصور، المملوك لـ"فيسبوك"، للمستخدمين باختيار من يمكنه وضع علامة (tag) لهم والإشارة (mention) إليهم في المنشورات وحذف التعليقات السلبية دفعة واحدة.

وكان تطبيق "إنستغرام" من بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم انتقادها لفشلها في التصرف بسرعة كافية في إزالة المحتوى المسيء والمحتمل أن يكون خطيرا.

وأطلق المطورون أداة تقييد في العام الماضي تسمح للمستخدمين بحظر الأشخاص الذين يتركون تعليقات سيئة عنهم ردا على مشاركاتهم.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تثبيت عدد محدد من التعليقات الإيجابية في الجزء العلوي من قسم التعليقات في المشاركات عبر المنصة بدلا من نشرها فقط.

وقالت شركة "إنستغرام" في بيان لها: "رأينا أنه يمكن استخدام العلامات (tag) والإشارات (mention) لاستهداف الآخرين أو التنمر عليهم ، لذلك نحن نطرح عناصر تحكم جديدة تسمح لك بإدارة من يمكنه استخدام هذه الخدمات على إنستغرام".

وأضافت: "يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد الجميع، أو فقط الأشخاص الذين تتابعهم، أو لا أحد، ليتمكن من وضع علامة (tag) أو الإشارة إليك (mention) في تعليق أو قصة."

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نعلم أن إدارة سلسلة من التعليقات السلبية يمكن أن تشعرك بالإرهاق، لذا فقد اختبرنا القدرة على حذف التعليقات السيئة بشكل مجمّع، بالإضافة إلى حظر أو تقييد حسابات متعددة تنشر تعليقات سلبية".

وتابع قائلا إن النتائج الأولية كانت مشجعة، حيث تمكن الميزات الجديدة المستخدمين من الحفاظ على بيئة إيجابية في حساباتهم.

#إنستغرام

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

"التربية" تعلن موعد تسليم الشهادات المدرسية وبدء العام الدراسي الجديد

تفاصيل إعدام الشهيد مصطفى يونس برصاص حراس المستشفى الإسرائيلي

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

هارتس تكشف: هذا ما حملته رسالة بريطانية داخلية شديدة اللهجة بشأن "الضم الإسرائيلي"؟!

مصادر إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية

الأخبار الرئيسية

رئيس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تقرر المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية السبت و تحدد مطالبها ..

وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"