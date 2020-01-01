الصين تشهد تقدما تقنيا مكثفا في بناء المطارات الذكية

وكالات / سما /

حققت سلطات الطيران المدني الصينية تقدما مكثفا في بناء المطارات الذكية على الصعيد الوطني، وفقا لسلطات الطيران المدني.

وقال تشانغ روي نائب مدير قسم المطارات بمصلحة الطيران المدنى الصينية إن "تطوير وتطبيق التقنيات الجديدة هو مفتاح البناء السلس للمطارات الذكية فى الصين."

وتم إنجاز إجمالي 37 مطارًا صينيًا ضخمًا بحجم مسافرين يزيد عن 10 ملايين مسافر سنويا، بناء على أنظمة المطارات - صنع القرار التعاوني (A-CDM) بحسب مصلحة الطيران المدنى الصينية.

وتم الاعتراف ببرنامج A-CDM عالميًا وتطبيقه تدريجيًا في المطارات نظرا لفعاليته في تحسين كفاءة ومرونة عمليات المطار.

وإلى جانب تطبيق التقنيات المتقدمة في إدارة العمليات، أدخلت المطارات الصينية أيضًا تقنيات رقمية لتحسين تجربة السفر للركاب.

وبحلول نهاية العام الماضي، كان 229 مطارًا على مستوى البلاد وجميع شركات الطيران الصينية الرئيسية قادرين على توفير خدمات "السفر بدون أوراق" أو خدمات الصعود الإلكتروني لركابهم.

وبلغت نسبة المسافرين الذين قاموا بتسجيل الدخول الذاتي 71.6 في المئة في جميع المطارات الضخمة بالبلاد ، حيث يبلغ معدل نقل الركاب السنوي أكثر من 10 ملايين.

وعلاوة على ذلك، تشجع سلطات الطيران المدني الصينية على تطبيق التقنيات المتقدمة، مثل نظام مانع المواد المصمم هندسيًا لسلامة المدارج، وبوابات الموجات المليمترية للفحص الأمني، وأجهزة التحديد بالترددات الراديوية لتعقب الأمتعة.

وتعتبر الصين ثاني أكبر سوق للطيران المدني في العالم، مع 660 مليون رحلة ركاب العام الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 7.9 في المئة.