وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

رام الله / سما /

قالت وزارة الثقافة إن شعبنا الفلسطيني لن ينسى كل تفاصيل ووقائع التهجير والتشريد التي خلّدتها ذاكرة الأجداد والآباء في عقول وصدور وقلوب الأبناء التي تتوارثها جيلا بعد جيل.

وأضافت الثقافة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، في الذكرى الـ72 للنكبة، أن شعبنا ما يزال يدفع المزيد من التضحيات من الشهداء والأسرى والمعتقلين، واستهداف خيرات ومقدرات شعبنا، وسياسة التنكيل وهدم البيوت الممنهجة التي تمارس بإرهاب منظم سواء من خلال عربدة قطعان المستوطنين.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تجيء وشعبنا أكثر تصميما على الخلاص من الاحتلال وبناء دولته على أرضه وعاصمتها القدس، وهذا القرار الذي لا رجعة عنه بمواصلة النضال وإصرار شعبنا وتمسّكه الراسخ بالثوابت الوطنية والمتمثلة في حق العودة لشعبنا ولذاكرته التي شُرّدت واقتُلعت من بيوتها وبيّاراتها وقُراها وبلداتها، ومُدنه التي زخرت بالعطاء الثقافي والحضاري والإنساني.