  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

الخميس 14 مايو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد


رام الله / سما /

قالت وزارة الثقافة إن شعبنا الفلسطيني لن ينسى كل تفاصيل ووقائع التهجير والتشريد التي خلّدتها ذاكرة الأجداد والآباء في عقول وصدور وقلوب الأبناء التي تتوارثها جيلا بعد جيل.

وأضافت الثقافة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، في الذكرى الـ72 للنكبة، أن شعبنا ما يزال يدفع المزيد من التضحيات من الشهداء والأسرى والمعتقلين، واستهداف خيرات ومقدرات شعبنا، وسياسة التنكيل وهدم البيوت الممنهجة التي تمارس بإرهاب منظم سواء من خلال عربدة قطعان المستوطنين.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تجيء وشعبنا أكثر تصميما على الخلاص من الاحتلال وبناء دولته على أرضه وعاصمتها القدس، وهذا القرار الذي لا رجعة عنه بمواصلة النضال وإصرار شعبنا وتمسّكه الراسخ بالثوابت الوطنية والمتمثلة في حق العودة لشعبنا ولذاكرته التي شُرّدت واقتُلعت من بيوتها وبيّاراتها وقُراها وبلداتها، ومُدنه التي زخرت بالعطاء الثقافي والحضاري والإنساني.

#وزارة الثقافة #التهجير #النكبة

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

"التربية" تعلن موعد تسليم الشهادات المدرسية وبدء العام الدراسي الجديد

تفاصيل إعدام الشهيد مصطفى يونس برصاص حراس المستشفى الإسرائيلي

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

هارتس تكشف: هذا ما حملته رسالة بريطانية داخلية شديدة اللهجة بشأن "الضم الإسرائيلي"؟!

مصادر إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية

الأخبار الرئيسية

رئيس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تقرر المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية السبت و تحدد مطالبها ..

وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"