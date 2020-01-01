  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسرى فلسطين: 36 حالة اعتقال في بلده يعبد خلال 3 أيام

الخميس 14 مايو 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

اتهم مركز اسرى فلسطين للدراسات الاحتلال باستغلال حادثة مقتل جندي الوحدة الخاصة لتنفيذ حملة انتقام واضحة ضد بلده يعبد قضاء جنين وممارسه سياسة عقاب جماعي لأهلها، حيث وصلت حصيلة الاعتقالات حتى الان 36 مواطن بينهم نساء واطفال وكبار سن وعائلات بأكملها.

الباحث رياض الأشقر قال بان الاحتلال يواصل لليوم الثالث على التوالي استهداف بلده يعبد حيث اقتحم منذ اول أمس عشرات المنازل واجرى تفتيش استفزازي واعتدى على الأهالي بالضرب ولم يراعى حرمه شهر رمضان، وقام بنقل المعتقلين الى مراكز التحقيق حيث افرج عن عدد منهم، بينما لا يزال الغالبية يخضعون للتحقيق .

وأشار الأشقر الى ان آليات الاحتلال العسكرية المعززة بمئات الجنود ورجال المخابرات لا تكاد تغادر البلدة، وأن الاحتلال يمارس عملية انتقام واضحة من الأهالي وخاصه سكان البناية التي تعود لعائلة "ابوبكر" (عصفور)  وأدعى الاحتلال بان الحجر القى منها حيث تم اعتقال معظم سكانها ولم يتبقى سوى الاطفال فقط .

وبين الأشقر بان قوات الاحتلال واصلت صباح اليوم عمليات الاعتقال والتي  كان اخرها اعتقال نجلى الأسير "ربحى عصفور"  والمعتقل منذ يومين، وهما الشقيقين "معتصم (18 عاماً) وخالد (13 عاماً) ، حيث تم الافراج عن "معتصم" وعثر عليه الأهالي ملقى على مدخل البلدة  وعليه اثار تعذيب شديد والدماء اغرقت ملابسه وتم نقله لمشفى جنين .

وأوضح الأشقر بأن قوات الاحتلال اعلنت عن بلده يعبد منطقة عسكرية مغلقة، واعتقلت في اليوم الأول للحملة 21 مواطناً غالبيتهم من عائلة "ابوبكر" بينهم 3 نساء احداهن فتاة قاصر، حيث تم الافراج عنهن لاحقاً بعد التحقيق، فيما طالت الاعتقالات عائلات بأكملها .

مشيراً الى ن سلطات الاحتلال لم تكتفى بذلك انما عادت في اليوم التالي واقتحمت البلدة وداهمت عدد كبير من المنازل وحققت مع المواطنين ميدانياً، واعتقلت 12 مواطناً اخرين منهم ايضاً 8 من عائلة "ابوبكر" ليصل عدد معتقلي العائلة الى 31 معتقل .

وطالب أسرى فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف الجرائم المستمرة بحق أهالي يعبد ، والذى تعتبر انتقامية بالدرجة الاولى وخاصه ان الاحتلال لم يعثر بعد على ملقى الحجر مما يكذب روايته بان المعتقلين ضالعين في العملية.

وحمّلً أسرى فلسطين سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن مصير وسلامه المعتقلين، والذين تتهددهم الاصابة فيروس كورونا نتيجة الاختلاط المباشر مع جنود الاحتلال مما يعرض حياتهم للخطر الحقيقي .

#أسرى فلسطين #بلدة يعبد

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

"التربية" تعلن موعد تسليم الشهادات المدرسية وبدء العام الدراسي الجديد

تفاصيل إعدام الشهيد مصطفى يونس برصاص حراس المستشفى الإسرائيلي

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

هارتس تكشف: هذا ما حملته رسالة بريطانية داخلية شديدة اللهجة بشأن "الضم الإسرائيلي"؟!

مصادر إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية

الأخبار الرئيسية

رئيس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تقرر المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية السبت و تحدد مطالبها ..

وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"