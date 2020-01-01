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موقع : ابن سلمان عرض على رئيس موريتانيا التواصل مع نتنياهو

الخميس 14 مايو 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع : ابن سلمان عرض على رئيس موريتانيا التواصل مع نتنياهو


وكالات

كر موقع "أفريكا إنتلغنس"، المختص بنشر الأخبار الخاصة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طلب من رئيس موريتانيا التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب الموقع، فإن ابن سلمان وخلال زيارته محمد ولد الغزواني للرياض في شباط/ فبراير الماضي، حاول إقناعه بضرورة  تفعيل العلاقات مع تل أبيب.

وتابع بأن "الرئيس الغزواني فوجئ بعرض من محمد بن سلمان للتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورد ببديهة سريعة قائلا، إن الأمر يتطلب سياسة عربية موحدة تجاه إسرائيل".

وأوضح موقع "أفريكا إنتلغنس" أن "السعودية تعمل على دفع الدول الموالية لها نحو التقارب مع إسرائيل ضمن جهودها للحفاظ على ود الرئيس ترامب".

ونوّه الموقع إلى أن زيارة الغزواني للرياض لم تسر على نحو جيد، إذ إن ابن سلمان امتدح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام الغزواني، وهو أمر خاطئ في البروتوكولات الدبلوماسية.

#ابن سلمان #موريتانيا #نتنياهو

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