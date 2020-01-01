ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل الى 16,567 حالة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم ان اصابات كورونا ارتفعت الى 16,567 إصابة بينها 62 إصابة خطيرة و43 إصابة متوسطة، هذا ولم تسجل اية وفيات جديدة عن العدد الذي اعلن ليلة امس وبلغ 264.

ووفقا للمعطيات التي عرضتها وزارة الصحة، فان عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل الى 12,364 وان عدد المصابين الفعليين اصبح حتى الان 3,393، بينهم 52 مريضا مرتبطين في أجهزة تنفس.

وعلى ضوء انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في اسرائيل، والتسهيلات الجديدة على القيود المفروضة، اعلن اليوم ان جهاز التعليم سيعود الى العمل بصورة كاملة الاحد في المدن والبلدات التي بها نسبة انتشار الفيروس منخفضة، واتفق انه سيتم تقييم جديد مطلع شهر حزيران لاتخاذ قرار جديد حول باقي المدارس.