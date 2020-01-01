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النونو يدعو قيادة منظمة التحرير لالتقاط دعوة هنية

الخميس 14 مايو 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
النونو يدعو قيادة منظمة التحرير لالتقاط دعوة هنية


غزة / سما /

دعا طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، قيادة منظمة التحرير إلى التقاط دعوة رئيس الحركة اسماعيل هنية لعقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة على مستوى الأمناء العامين.

وقال النونو في تغريدة على حسابه على تويتر، إنه "أمام قيادة منظمة التحرير فرصة حقيقية للاستجابة لدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بعقد الإطار القيادي على مستوى الأمناء العامين لوضع استراتيجية مواجهة صفقة ترمب، وخطوات الضم، وتصحيح المسار السياسي على قاعدة إنقاذ المشروع الوطني والقضية الفلسطينية".

ووجه هنية خلال مقابلة متلفزة عبر قناة الجزيرة أمس، دعوة لرئيس السلطة محمود عباس لعقد الإطار القيادي المؤقت لبحث ثلاثة ملفات أساسية، وهي: إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الاتفاقات السابقة، ومعالجة الوضع السياسي الناتج عن المفاوضات العبثية، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة ترتب المسار النضالي المقاوم.

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