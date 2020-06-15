"الاقتصاد" تعلن تقديم منح لدعم النساء في القطاع الزراعي

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، اطلاق مشروع تمكين النساء الرياديات في القطاع الزراعي، عبر منح تمويل لإنشاء وتطوير مشاريع إنتاج ريادة الأعمال التي تستهدف كل من النساء بشكل فردي والتعاونية النسوية التي تقودها نساء رياديات، وذلك بتمويل من الحكومة الكندية.

وذكرت الوزارة، في بيان، ان المشروع الذي مدته أربع سنوات يهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات الشابات المهمشات من الفئة العمرية 19-29 عاما، وينفذ من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل يقوم بالشراكة مع جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية، ومركز العمل التنموي (معا).

وأوضحت أن المشروع يركز بشكل خاص على سلاسل القيمة المستهدفة، والابتكارات، والتقنيات الخضراء الجديدة للانتاج، ولإدارة المياه والنفايات، وتجهيز الأغذية، والتغليف والتسويق.

ويقدم المشروع منحًا فردية لدعم الافكار والمشاريع الريادية المتعلقة بالقطاع الزراعي، خاصة تلك المشاريع التي تعزز ريادة الأعمال الخضراء على طول سلسلة القيمة ( المدخلات والإنتاج والتصنيع والتسويق والتوزيع)، والتي تهدف إلى زيادة الدخل و خلق فرص عمل للشابات العاملات في القطاع الزراعي ويبلغ سقف المنحة الفردية 5,600 دولار كحد أقصى لكل منحة.

ويقدم المشروع منح مالية للجمعيات التعاونية النسوية التي تقودها نساء، بالاضافة الى الجمعيات المشتركة (نساء ورجال) التي تلعب فيها المرأة دورا فاعلا بحيث تكون الجمعية مسجلة تعمل بكافة تخصصاتها وتمارس أعمالها بشكل قانوني ومنظم ويبلغ سقف المنحة للجمعيات التعاونية: 15,000 دولار، كحد أقصى لكل منحة.

وللإطلاع على معايير الاستفادة من المنحة والتقدم بالطلبات من خلال مراجعة موقع الوزارة، أو صفحة الوزارة عبر الفيسبوك https://www.facebook.com/MNEPalestine/، مع الاشارة الى ان الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15/6/2020.