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المجلس الأعلى للشباب والرياضية يكرم ٧٥ حافظاً للقرآن من اللاعبين والعاملين

الخميس 14 مايو 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للشباب والرياضية يكرم ٧٥ حافظاً للقرآن من اللاعبين والعاملين


غزة / سما /

بحضور الشخصيات الرياضية، والكوادر العاملة في الأندية والاتحادات، كرم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللاعبين والرياضيين الحافظين للقرآن الكريم، فوج المهندس المرحوم إبراهيم الحتو، في الاحتفال الذي جرى في مطعم سيدار، بمشاركة عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى، ود. عبد الرحمن الجمل عضو المجلس التشريعي.

قال هنية، إن تكريم الحفظة، خاصة من الرياضيين، يأتي من باب الترابط بينهم ومجتمعهم المحلي، واصفاً ذلك بوسام شرف يفتخر به الجميع. وشكر دار القرآن الكريم والسنة على جهودها في الحفاظ على تخريج الحافظين لكتاب الله دوماً في محافظات قطاع غزة.

وذكر أن الرياضة رسالة أخلاق وعمل وعطاء، وأعظم رسالة لرياضتنا التي شقت طريقها دولياً وقارياَ، وأن المجلس الأعلى سيبقى داعماً للحافظين للقرآن الكريم. وأكد الجمل أن هذا التكريم هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي كون يستهدف الرياضيين ويضاف إلى سجلات عبد السلام هنية الذي له البصمة الواضحة على الساحة الرياضية والشبابية، مبيناً أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لعمله، مشيداً برسالة الرياضي التي تأتي في سياق الأخلاق والقرآن الكريم، ثم جرى تكريم الحفظة.

#المجلس الأعلى للشباب والرياضة #القرآن الكريم

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