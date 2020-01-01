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أهلي الخليل يبرم إتفاقية تعاون مع فريقي H16 الإماراتي و كيرالا الهندي

الخميس 14 مايو 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي الخليل يبرم إتفاقية تعاون مع فريقي H16 الإماراتي و كيرالا الهندي


رام الله / سما /

أكد رئيس النادي الأهلي الرياضي أيمن القواسمي و بشكل رسمي ان إدارة النادي نجحت مؤخرا بالتوصل إلى إتفاقية رياضية دولية في مجال لعبة كرة القدم خاصة الفئات العمرية لتطويرها وصقلها بطريقة احترافية .

و قال القواسمي : في ظل الركود الرياضي العام بسبب جائحة كورونا و بعد إتصالات مكثفة تم التوصل إلى اتفاق مع مؤسس المنتخب الإماراتي حسن علي والمدير التنفيذي لفريق H16 رييس قاسم الذي أشاد بأهمية مثل هذه الاتفاقيات من اجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات. كما انها تساعد اللاعبين الناشئيين ليكون لهم مكان في كرة القدم الاحترافية.

يذكر أن فريق الناشئين بنادي أهلي الخليل قد توج بطلا لدوري الناشئين المركزي الذي نظمه إتحاد كرة القدم الفلسطيني.

#كيرالا الهندي #أهلي الخليل

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