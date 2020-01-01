صفقة تبادلية ثانية بين شباب جباليا والهلال

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن حدوث صفقة تبادلية جديدة بين ناديي شباب جباليا والهلال, خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل بقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن اللاعب محمد عبيد سينتقل لشباب جباليا مدة موسم واحد قادما من الهلال, في صفقة تبادلية تم بموجبها انضمام محمد الملفوح لصفوف الأخير.

وتعدّ الصفقة التبادلية هي الثانية التي تحدث بين الناديين, إذ سبق لهما أن اتفقا على الأولى في الانتقالات الصيفية الماضية, بعدما لعب الحارس إياد أبو دياب لشباب جباليا, بينما ظهر أحمد عفانة مع الهلال.

يشار إلى أن عبيد لعب الموسم الحالي في صفوف شباب جباليا على سبيل الإعارة من الهلال, إلا أن الصفقة التبادلية ستضمن له مواصلة الظهور برفقة "ثوار الشمال" للموسم الثاني على التوالي.