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وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء

الخميس 14 مايو 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، فيما سجلت 5 حالة شفاء في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة، وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصا، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس، و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، و24 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

وتابعت: أدخلت 595 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 12436، موضحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

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