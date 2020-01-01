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اتجاه لتأجيل البريميرليغ لموعد جديد

الخميس 14 مايو 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتجاه لتأجيل البريميرليغ لموعد جديد


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية، أن هناك اتجاه قوي نحو تأجيل موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، إنه كان من المقرر استئناف الدوري الإنجليزي يوم 12 يونيو المقبل، عقب الحصول على موافقة الحكومة، لكن هناك اتجاه لدى رابطة "البريميرليغ" نحو التأجيل لمدة أسبوع.

وأوضحت أن رابطة "البريميرليغ" تبنت هذا الموقف، عقب الاجتماع مع المدربين واللاعبين خلال الساعات الماضية، للتعرف على موقفهم من عودة التدريبات الجماعية والمباريات.

وذكرت "تليغراف", أن اللاعبين والمدربين، خلال الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم من مخاطر العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات، رغم وجود بروتوكول صحي، للحماية من آثار فيروس "كورونا".

واعترض مدرب واحد على عودة التدريبات بشكل عام، إلا أنه اقتنع بنهاية الاجتماع، أن المرحلة الأولى ستكون آمنة للغاية على الجميع.

ولن تبدأ المرحلة الأولى من التدريبات قبل الثلاثاء المقبل، وستنطلق مرحلة المران الجماعي في 25 مايو الجاري على الأقل (وهذه الفترة أقل من 3 أسابيع قبل عودة الدوري الإنجليزي).

وتميل رابطة "البريميرليغ" إلى الموافقة على طلب المدربين، وتأجيل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 19 يونيو المقبل.

#البريميرليغ #الدوري الانجليزي

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