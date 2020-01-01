منزل نجم توتنهام يتعرض لسطو مسلح واللاعب يصاب بوجهه

وكالات / سما /

سرق منزل نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي ديلي آلي، خلال سطو مسلح في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، كما تعرض اللاعب لبعض الإصابات على مستوى الوجه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن لصين اثنين اقتحما منزل آلي المتواجد في شمال لندن وهما يحملان أسلحة بيضاء، كما وجهوا بعض اللكمات لنجم توتنهام، الذي تعرض لإصابة على مستوى الوجه، لكنها لم تكن خطيرة.

وحاول اللاعب مقاومة اللصين، لكنه تعرض للكمة في الوجه، قبل أن يقوما (اللصان) بسرقة بعض المجوهرات والساعات اليدوية الموجودة في المنزل، ثم لاذوا بالفرار، تضيف "ديلي ميل"، التي أشارت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا، بعض أن توصلوا بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منزل اللاعب.

وطمأن اللاعب أنصاره، بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على 'تويتر'، جاء فيها: "شكرا على رسائلكم. عشنا تجربة مرعبة، لكننا بخير الآن. نقدر دعمكم".

ودائما حسب الصحيفة، فإن الشرطة تلقت اتصالا على الساعة 00:35، لإخبارها بحدوث عملية السطو على منزل ديلي آلي.