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ليفربول يقترب من تعزيز هجومه بخليفة نيمار

الخميس 14 مايو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يقترب من تعزيز هجومه بخليفة نيمار


وكالات / سما /

يسعى نادي ليفربول لتعزيز قدرات فريقه الهجومية الذي قد يفتقد جهود مُهاجمه المُخضرم ساديو ماني وسط اهمام ريال مدريد بخدماته.

وبحسب مانشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن الريدز يأتون في مقدمة السباق للحصول على الموهبة البرازيلية الشاب تاليس ماجنو، الذي أبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها بالحصول على توقيعه في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.

وذكر التقرير أن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي سببتها أزمة تفشي فيروس كورونا ستكون عامل إجبار على ناديه فاسكو دا جاما لبيعه.

وكان تاليس الذي يبلغ من العُمر 18 عاماً، قد شارك في إنجاز تحقيق منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 سنة لبطولة العالم العام الماضي، ونجح في تسجيل هدفين في البطولة.

ويُجيد تاليس اللعب في مراكز الجناح الأيمن، والأيسر، والمُهاجم الصريح، ومنذ انضمامه للفريق الأول للنادي شارك في 17 مُباراة، سجل فيهم هدفين، وصنع هدفاً لزملائه.

ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة للنجم الشاب المعروف عنه قدراته في المراوغة عبر فيها عن تقديره لمواطنه نيمار وأنه مصدر إلهام له، وقال :”نيمار يُظهر الكثير من المهارات، وأحياناً أشاهد مقاطعه المُصورة، ولكني دائم الارتجال”.

#ليفربول #نيمار دا سيلفا #ريال مدريد

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