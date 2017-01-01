زيدان يبتكر مركزاً جديداً لماركو أسينسيو في ريال مدريد

وكالات / سما /

أتاحت عودة ماركو أسينسيو إلى تدريبات ريال مدريد فكرة جديدة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يُمكن أن يستخدمه في مركز رأس الحربة وكلاعب رقم 9 في المرحلة القادمة.

عاد الجناح الإسباني إلى تدريبات المرينجي في الأسبوع الأول من التدريبات استعداداً لعودة منافسات الدوري الإسباني، وذلك بعد طول غياب بسبب الإصابة التي جعلته بعيداً منذ بداية الموسم.

وكان ظهور أسينسيو مفاجئاً، حيث أن مدربي اللياقة البدنية في الفريق أبدوا سعادتهم بالشكل الإيجابي والحالة الرائعة لماركو خلال التدريبات رغم غيابه الطويل.

وحسب صحيفة الأس الإسبانية، فإنه مع إصابة لوكا يوفيتش وعدم ثقة زيدان في ماريانو دياز كبديل للفرنسي كريم بنزيما، فإن زيدان سيعمل مع أسينسيو على التدرب كرأس حربة رقم 9، وسيجعله على أهبة الاستعداد للدفع به في بعض المباريات بهذا المركز أو في حالة إصابة بنزيما.

تثبت أرقام ماركو صاحب الـ 24 عاماً أن رؤية زيدان قد تكون منطقية، حيث كان أسينسيو سادس أكبر هداف في الفريق في 2017 برصيد 10 أهداف، وفي العام التالي سجل 11 هدفاً وكان أقل من كريستيانو رونالدو وبنزيما فقط رغم أنه كان يحتل الرقم 13 بين اللاعبين الأكثر مشاركة بعدد الدقائق.

ويعتقد مدرب المرينجي أن أسينسيو قادر حتى مع دوره الأساسي كجناح في تسجيل ما يقرب من 20 هدفاً في الموسم أو أكثر.

وعلى الرغم من أن أسينسيو يُفضل التواجد في مركز الجناح الأيمن ويشعر بأنه أكثر راحة، لكن استخدامه كرأس حربة وهمي سيجعله أيضاً أكثر حرية، وهو مركز راهن المدرب السابق لوبيتيجي على قدرة أسينسيو على التأقلم به، كما تم اختباره به مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم.