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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في اليامون غرب جنين

الخميس 14 مايو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت فجر اليوم الخميس في بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل في حارة اللبدي، عرف من أصحابها منازل ابناء المرحوم الاستاذ محمد صابر اللبدي، وأبو راقي حوشية، حيث حطم الجنود الابواب وعبثوا بمحتويات المنازل واستجوبوا أهلها.

واندلعت مواجهات في البلدة حيث أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بالاختناق خاصة في منطقتي اللبدي والسعودي عولجت ميدانيا.

#الاحتلال #اليامون

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