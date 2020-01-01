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الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواما جديدة في الأسر

الخميس 14 مايو 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل أسيران من مخيم جنين وبلدة عرابة، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال .

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسيرين خليل مصباح خليل موسى من مخيم جنين والمحكوم لمدة 20 عاما دخل عامه الـ 18، ومحمد قاسم أحمد العارضة من عرابه دخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو محكوم مدى الحياة .

وذكر ذوو الأسير العارضة ، أن والدته المسنة تعاني من سياسة المنع الأمني وحرمانها من الزيارة لسنوات طويلة.

من جهتها، قالت عائلة الأسير مصباح، أن معاناتهم مستمرة منذ سنوات من حرمان الزيارة، مشيرة الى تردي الوضع الصحي لخليل بعد اعتقاله وهو مصاب بالرقبة بشظايا رصاص الاحتلال، إضافة إلى معاناته من التهاب القولون، ومنوهة الى حرمان الأسير من وداع والده الذي توفي وهو في الأسر.

#الأسرى #عرابة

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