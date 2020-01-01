الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا مقداره 0.89% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 1.24% في الضفة الغربية، وبمقدار 1.14% في القدس في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.39% في قطاع غزة.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير أعده بهذا الخصوص، السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، إلى تراجع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بشكل ملحوظ خلال الشهر المرصود، نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً، حيث انخفض سعر البنزين بمقدار 17.58%، وسعر الديزل بمقدار 8.21%.

كما انخفضت أسعار الخضراوات المجففة بمقدار 10.42%، وأسعار البطاطا بمقدار 9.07%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.67%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.63%، وأسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.37%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 0.83%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض الطازج بنسبة 5.19%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.91%.

وعلى مستوى أسعار بعض السلع الأساسية، تراجع سعر سلعة أرز الشقحة فئة 25 كغم ليبلغ بالمتوسط 144 شيقلا، كما تراجع سعر الدجاج المنظف بشكل ملحوظ ليبلغ 14 شيقلا/1كغم، كذلك سجلت أسعار البندورة العناقيد، والخيار بيوت بلاستيكية، والبصل الجاف تراجعاً خلال شهر نيسان، لتبلغ بالمتوسط 4 شواقل/1كغم لكل منها، كما تراجع سعر البطاطا ليصل الى 3 شواقل/1كغم، بالمقابل واصل سعر البيض الطازج ارتفاعه ليبلغ بالمتوسط 17 شيقلا/2كغم، كما ارتفع سعر الموز ليبلغ 6 شواقل /1كغم، كذلك ارتفع سعر الليمون الأصفر ليصل إلى 5 شواقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان مع نظيره في العام 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.63%، بواقع 1.28% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً بنسبة 1.41% في القدس، وبنسبة 0.34% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 1.24%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات، حيث انخفضت أسعار البنزين بمقدار 16.64%، وأسعار الديزل بمقدار 8.02%، كما تراجع سعر الدجاج الطازج بشكل ملحوظ في الضفة الغربية مسجلا انخفاضا بمقدار 12.31%، وأسعار البطاطا بمقدار 8.30%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.43%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض الطازج بنسبة 5.71%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 2.21%، وأسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.18%.

وضمن حركة الأسعار للسلع الأساسية في محافظات الضفة الغربية، سجلت محافظة رام الله والبيرة أدنى سعر لأرز الشقحة فئة 25 كغم حيث بلغ سعره 131 شيقلا، في حين سجلت محافظة طولكرم أعلى سعر بلغ 146 شيقلا، وسجلت أسعار الدجاج المنظف تراجعاً ملحوظاً بلغ أدناه في كل من محافظتي أريحا وبيت لحم ليصل الى 11 شيقلا/1 كغم، في حين سجل أعلى سعر له في محافظة قلقيلية ليصل الى 15 شيقلا، سجلت محافظتي جنين ونابلس أدنى سعر للبطاطا لتبلغ 2 شيقلا/1كغم، في حين سجلت محافظة بيت لحم أعلى سعر لها ليصل الى 4 شواقل، سجلت محافظتي جنين ونابلس أدنى سعر للبندورة العناقيد لتبلغ 4 شواقل/1كغم، في حين سجلت محافظة الخليل أعلى سعر ليصل الى 7 شواقل، واستمر سعر البيض في الارتفاع ليصل الى 19 شيقلا/2كغم في محافظة الخليل، في حين سجلت محافظة قلقيلية أدنى سعر له بلغ 17 شيقلا.

وخلال الشهر المرصود، كان هناك تراجع ملحوظ في سعر كل من الأرز/25 كغم والدجاج المنظف/1كغم، مقابل استمرار ارتفاع سعر البيض/2كغم في الضفة الغربية، سجل خلال الأسبوع الأول أدنى سعر للأرز الشقحة فئة 25 كغم ليبلغ بالمتوسط 139 شيقلا، في حين سجل الأسبوع الثاني أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 143 شيقلا، وسجل الأسبوع الثاني أدنى سعر للدجاج المنظف ليبلغ بالمتوسط 12 شيقلا/1كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 13 شيقلا، سجل الأسبوع الأول أدنى سعر للبيض الطازج ليبلغ بالمتوسط 18 شيقلا/2كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أعلى سعر له ليبلغ بالمتوسط 18.5 شيقلا.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضا مقداره 1.14%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات المستخدمة كوقود للسيارات، حيث انخفض سعر البنزين بمقدار 19.22%، وأسعار الديزل بمقدار 11.61%، كما انخفضت أسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.26%، حيث انخفض سعر البصل الجاف ليبلغ 5 شيقل/1كغم، وتراجعت أسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 9.72%، حيث بلغ سعر البيض الطازج 29 شيقلا/2كغم، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.93%، حيث وصل سعر الليمون الى 9 شواقل/1كغم، والموز الى 8 شواقل/1كغم، كما واصل سعر الأرز حبة قصيرة ارتفاعه بنسبة 2.98% ليصل سعره الى 160 شيقل/25 كغم، كما ارتفع سعر الدجاج الطازج بنسبة 1.66%، ليبلغ سعره 20 شيقلا/1كغم، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.58%، حيث ارتفع سعر البندورة العناقيد ليصل الى 7 شواقل/1كغم، وسعر الخيار بيوت بلاستيكية الى 4 شواقل/1كغم.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.39%، مقارنة مع شهر آذار، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 22.78%، حيث بلغ سعره 16 شيقلا/1كغم، كما ارتفع سعر البيض بنسبة 3.16% حيث بلغ سعره 12 شيقلا/2كغم، كما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.28%، حيث بلغ سعر الليمون الأصفر والموز 4 شواقل/1كغم، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 21.26%، حيث بلغ سعر البصل الجاف 3 شواقل/1كغم، فيما انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات حيث تراجع سعر البنزين بمقدار 20.99% وسعر الديزل بمقدار 9.29%، كما تراجعت أسعار البطاطا بمقدار 11.80%، حيث بلغ سعر البطاطا 2 شيقلا/1كغم، وسجلت أسعار الخضراوات الطازجة انخفاضاً مقداره 1.88%، حيث بلغ سعر البندورة العناقيد 3 شواقل/1كغم، وسعر الخيار 2 شيقل/1كغم، وتراجع سعر الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.18%، حيث بلغ سعر الأرز الشقحة فئة 25 كغم 156 شيقل.

ارتفاع سعر الدجاج/1كغم في قطاع غزة مقابل تراجع سعر الأرز/25 كغم

ضمن حركة الأسعار الأسبوعية للسلع الأساسية في قطاع غزة خلال الأسابيع الأربعة من شهر نيسان، سجل سعر الدجاج ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع غزة، بلغ ذروته في الأسبوع الرابع، ليصل بالمتوسط الى 16 شيقلا/1كغم، في حين سجل الأسبوع الثالث أدني سعر بلغ 15 شيقلا، سجلت المحافظات الجنوبية في قطاع غزة أدنى سعر بلغ بالمتوسط 14 شيقلا، في حين سجلت محافظات شمال غزة أعلى سعر بلغ بالمتوسط 16 شيقلا.

في المقابل تراجع سعر الأرز الشقحة فئة 25 كغم حيث سجل الأسبوع الرابع أدنى سعر لأرز الشقحة فئة 25 كغم، ليبلغ بالمتوسط 154 شيقلا، في حين سجل الأسبوع الثاني والثالث أعلى سعر ليبلغ بالمتوسط 158 شيقلا، سجلت محافظات جنوب غزة أدنى سعر له بلغ بالمتوسط 153 شيقلا، في حين سجلت محافظات وسط غزة وشمالها أعلى سعر له بلغ بالمتوسط 157 شيقلا.

ونوه الاحصاء في تقريره إلى أنه على أثر انتشار فيروس كورونا المستجد وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار المستهلك من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وبلغ عدد منافذ البيع التي تجمع منها أسعار المستهلك في الضفة الغربية وقطاع غزة 2,479 منفذ بيع لشهر نيسان 2020، نظراً للإغلاق المؤقت للكثير من المحال التجارية، تطبيقاً لخطة الطوارئ في فلسطين.