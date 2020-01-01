تفاصيل صادمة .. إصابة طبيب مصري بـ"العمى" بسبب كورونا

القاهرة / وكالات /

صدمة ومأساة جديدة واجهها طبيب مصري يعمل في مستشفيات العزل، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث فقد الطبيب بصره بسبب مضاعفات إجهاد العمل المتواصل لمدة 7 أيام.

وحسب صحيفة محلية، فقد شعر الطبيب محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات والذي كان يمارس عمله في علاج مصابي كورونا في مستشفى العزل ببلطيم بكفر الشيخ، بإجهاد شديد نتيجة ضغط المتواصل لمدة 7أيام، واستيقظ من نومه، ليكتشف أنه غير قادر على الرؤية.

وقال الطبيب إنه استغاث بزملائه بعدما شعر بضيف في التنفس منذ أسبوعين، وقام بعمل أشعة على الصدر وطمأنه الأطباء وبعدها فقد الوعي، مبيناً أن ما حدث له هو ارتفاع في ضغط الدم أدى إلى تلف في العصب البصري؛ نتيجة لحدوث الأزمة القلبية.

وأضاف أن من بين الأسباب الرئيسية لإصابته هو ارتداء ملابس العزل لوقت طويل وضغط العمل والتوتر الذي تعرّض له أثناء استقباله عدداً كبيراً من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى إمبابة كان سبباً في حدوث جلطات في العصب البصري للعين.