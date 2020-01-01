  1. الرئيسية
  2. الصحة

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

الخميس 14 مايو 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"


وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن فيرس كورونا "قد لا يختفي قط".

واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا، قد يصبح متوطنا مثل فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، محذرا من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه انتشاره ودعا إلى بذل "جهود هائلة" لمكافحته، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز". 

وقال: "من المهم أن نطرح هذا الكلام. هذا الفيروس قد يصبح مجرد فيروس آخر متوطن في مجتمعاتنا، قد لا يختفي هذا الفيروس أبداً".

كما أضاف المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، "أرى أنه من الضروري أن نكون واقعيين ولا أتصور أن بوسع أي شخص التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض. أرى أنه لا وعود بهذا الشأن وليس هناك تواريخ. هذا المرض قد يستقر ليصبح مشكلة طويلة الأمد، وقد لا يكون كذلك".

وأوضح رايان، أنه "مع اللقاح قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحا، ويجب أن يكون فعالا للغاية، ويجب أن يكون متاحا للجميع".

تصريحات منظمة الصحة العالمية، تأتي في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أمس الأربعاء، إلى أكثر من 294 ألف حالة وفاة، فيما بلغت أعداد المصابين بالمرض نحو 4 ملايين و313 ألف شخص، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

#فيروس كورونا #منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة

"التربية" تعلن موعد تسليم الشهادات المدرسية وبدء العام الدراسي الجديد

تفاصيل إعدام الشهيد مصطفى يونس برصاص حراس المستشفى الإسرائيلي

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة

هارتس تكشف: هذا ما حملته رسالة بريطانية داخلية شديدة اللهجة بشأن "الضم الإسرائيلي"؟!

حماس والجهاد تقرران مقاطعة اجتماع القيادة برام الله

تقديم الخطوط العريضة للحكومة الجديدة للكنيست: لا تشمل مخطط ضم الضفة!!

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

860x484 (4)

كما استعرضها موقع "ينت" العبري .. أسئلة وأجوبة حول مخطط الضم الإسرائيلي

بومبيو: الحكومة الإسرائيلية ستحسم توقيت وآليات تنفيذ خطة الضم

860x484 (2)

توقيع اتفاقيات ائتلافية وتحديد الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

هنية

هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة