"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن فيرس كورونا "قد لا يختفي قط".

واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا، قد يصبح متوطنا مثل فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، محذرا من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه انتشاره ودعا إلى بذل "جهود هائلة" لمكافحته، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال: "من المهم أن نطرح هذا الكلام. هذا الفيروس قد يصبح مجرد فيروس آخر متوطن في مجتمعاتنا، قد لا يختفي هذا الفيروس أبداً".

كما أضاف المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، "أرى أنه من الضروري أن نكون واقعيين ولا أتصور أن بوسع أي شخص التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض. أرى أنه لا وعود بهذا الشأن وليس هناك تواريخ. هذا المرض قد يستقر ليصبح مشكلة طويلة الأمد، وقد لا يكون كذلك".

وأوضح رايان، أنه "مع اللقاح قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحا، ويجب أن يكون فعالا للغاية، ويجب أن يكون متاحا للجميع".

تصريحات منظمة الصحة العالمية، تأتي في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أمس الأربعاء، إلى أكثر من 294 ألف حالة وفاة، فيما بلغت أعداد المصابين بالمرض نحو 4 ملايين و313 ألف شخص، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.