أسعار الدجاج والحبش في أسواق غزة اليوم الخميس

غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الخميس 14 مايو 2020، استقراراً على الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 12 إلى 13 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكلا.

أسعار الدجاج:

1 - كيلو الدجاج حي من 12 إلى 13 شيكل

2 - كيلو استيكات 25 شيكل

3 - دبوس الدجاج 14 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 26 شيكل

أسعار الحبش:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخد: 14 شيكل

جناح: 8 شيكل