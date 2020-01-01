أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة

جاءت أسعار الفواكه والخضراوت لهذا اليوم الخميس على النحو التالي:
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
الخيار حمامات: 8 – 10 ك = 1 شيكل
بصل بلدي: 7 ك = 1 شيكل
بطاطا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بامية: 24 شيكل
بامية: 32 شيكل
ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان: 4 ك = 10 شيكل
كوسا: 5 – 6 ك = 10 شيكل
فليفلة: 6 شيكل
ملوخية: 4 – 5 ك = 10 شيكل
فاصولياء: 1ك = 7 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
قرع: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 4 شيكل
خروش: 3 شيكل
بنجر: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
لفت: 1ك = 1 شيكل
زهرة: 2 شيكل
ملفوف: 2 شيكل
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الفواكه:
عنب: 13 شيكل
بطيخ: 5 – 7 ك = 10 شيكل
شمام بلدي : 1ك = 5 شيكل
شمام مطاول: 1ك = 3 شيكل
فراولة: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
موز: 1ك = 4 شيكل
تفاح: 1ك = 5 شيكل
تفاح أمريكي: 8 شيكل
أجاص: 4 شيكل
جوافة: 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل
خوخ أبيض: 1 ك = 5 شيكل
مشمش: 1ك = 10 شيكل
خوخ أصفر: 1ك = 4 شيكل
خوخ ملس (صغير) : 4 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل