أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة

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جاءت أسعار الفواكه والخضراوت لهذا اليوم الخميس على النحو التالي:

الخضروات:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

الخيار حمامات: 8 – 10 ك = 1 شيكل

بصل بلدي: 7 ك = 1 شيكل

بطاطا: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بامية: 24 شيكل

بامية: 32 شيكل

ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان: 4 ك = 10 شيكل

كوسا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

فليفلة: 6 شيكل

ملوخية: 4 – 5 ك = 10 شيكل

فاصولياء: 1ك = 7 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

قرع: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 4 شيكل

خروش: 3 شيكل

بنجر: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

لفت: 1ك = 1 شيكل

زهرة: 2 شيكل

ملفوف: 2 شيكل

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الفواكه:

عنب: 13 شيكل

بطيخ: 5 – 7 ك = 10 شيكل

شمام بلدي : 1ك = 5 شيكل

شمام مطاول: 1ك = 3 شيكل

فراولة: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

موز: 1ك = 4 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

تفاح أمريكي: 8 شيكل

أجاص: 4 شيكل

جوافة: 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل

خوخ أبيض: 1 ك = 5 شيكل

مشمش: 1ك = 10 شيكل

خوخ أصفر: 1ك = 4 شيكل

خوخ ملس (صغير) : 4 شيكل

كيوي: 1 ك = 7 شيكل

برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل