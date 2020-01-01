رام الله / سما /

كلمة الرئيس محمود عباس بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة، وتأكيده على أن كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا المتجذّر في أرضه، تصدّرت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الخميس.

كما ركّزت الصحف على استشهاد الفتى زيد قيسية في مخيم الفوار جنوب الخليل، ومواصلة الاحتلال لحملة الاعتقالات والمداهمات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا المتجذر في أرضه

- استشهاد الفتى زيد قيسية في مخيم الفوار والاحتلال يواصل حملة الاعتقالات والمداهمات في يعبد

- الرئيس يثني على جهود "الجيش الأبيض" في حماية فلسطين من "كورونا"

- اشتية: مقدمون على مرحلة غاية في الصعوبة

- أم زهير.. بين نكبة الوطن ونكبات الشتات

- "فتح" تهيب بشعوب العالم ورجال الدين المسلمين والمسيحيين وضع حد للإجرام الإسرائيلي

- الأردن واسبانيا يؤكدان رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة

- "الإحصاء": تضاعف الفلسطينيون 9 مرات بعد 72 عاما على النكبة

- الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير هاني جعارة

- "كورونا" يرفع وتيرة العنف الأسري.. حالتا وفاة لمواطنتين و21% من المعنفات حاولن الانتحار

- إصابة جديدة بــ "كورونا" في القدس المحتلة وتعافي 39 حالة

- "التربية" تعلن موعد تسليم الشهادات المدرسية وبدء العام الدراسي الجديد

- .6147 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي خلال الربع الأول من العام الجاري

"الأيام":

- الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا المتجذر في أرضه

- استشهاد طفل وإصابة 4 شبان في مخيم الفوار، لليوم الثاني .. محاصرة بلدة يعبد واعتقالات جديدة

- إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس وتعافي 39 حالة

- شرطة الاحتلال تعتدي على فتاة وشقيقها قبل اعتقالهما في العيسوية

- مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين

- "التربية": بدء العام الدراسي الجديد في السادس من أيلول

- اشتية: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة إذا أعلنت إسرائيل ضمها لأجزاء من الضفة

- 3 حالات وفاة و26 إصابة جديدة بـ "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

- "الإحصاء": عدد الفلسطينيين حول العالم تضاعف أكثر من تسع مرات منذ النكبة

- الأردن يحذّر من خطوة الضم الإسرائيلية "الكارثية"

- هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح هيثم بلل

- إسرائيل: 3 وفيات و23 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- بومبيو: من حق إسرائيل وواجبها أن تقرر فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة

- نتنياهو يعلن نجاحه بتشكيل الحكومة تمهيدا لتنصيبها اليوم

- جيش الاحتلال يستعد لـ 3 سيناريوهات في حال ضم الضفة

- في نهاية الشهر .. "توجيهي" مختلف في زمن "كورونا"

- .6147 مليون دولار أرباح البنك العربي للربع الأول

- د. الرويضي لـ "الأيام": تم تسجيل 171 إصابة في القدس الشرقية المحتلة تعافى منها 110

- مقتل شاب عربي برصاص الأمن في مستشفى تل هشومير

- منظمة الصحة: فيروس كورونا "قد لا يختفي أبدا"

- وفيات "كورونا" في العالم ترتفع إلى 297 ألفا والإصابات نحو أربعة ملايين و403 آلاف شخص

"القدس":

- الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا المتجذر في أرضه

- استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار

- الإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى النكبة

- إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس وتعافي 39 حالة

- مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: الأول من تموز ليس تاريخا مقدسا لبدء الضم

- اشتية: مقدمون على مرحلة صعبة إذا أعلنت إسرائيل الضم

- على حساب أراض وقفية وأخرى ملكية خاصة..مشروع تهويدي لتوسيع نفق باب العمود حتى مشارف الشيخ جراح

- إخلاء سبيل اللواء النتشة بعد التحقيق معه مجددا

- الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي..بدء فعلي لسياسة الضم

- المصري: الاستثمار في المدينة المقدسة مهم ومجد.. ولن نتردد في دعم البلد وأهلنا

- نتنياهو ينجح بتشكيل الحكومة تمهيدا لتنصيبها اليوم

- انخفاض عدد المرضى إلى 4052...3 وفيات و23 إصابة بكورونا في اسرائيل

- عقبات أمام ضغط الأوروبيين على إسرائيل لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة

- بومبيو عقب لقائه نتنياهو: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يتزعزع

- خبراء أمنيون إسرائيليون: مخطط الضم سيؤدي لانعدام استقرار المنطقة

- 147.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2020