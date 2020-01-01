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من مفارقات «الزمن العربي الرديء»...عريب الرنتاوي

الخميس 14 مايو 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من مفارقات «الزمن العربي الرديء»...عريب الرنتاوي


قبل أن تستكمل «الثورة السورية» نقلتها من الكفاح السلمي إلى الكفاح المسلح، وقبل أن تُتم الأزمة السورية عامها الأول، أذكر أن نزاعاً احتدم في لبنان، بين فريق مؤيد للسلطة وآخر داعم للمعارضة في سورية... يومها انقسم اللبنانيون على أنفسهم – كدأبهم دوماً – بين فريق مؤيد للسلطة وآخر داعم للمعارضة في سورية، وما هي إلا أيام وأسابيع قلائل، حتى انتقل الدعم والتأييد من الفضاء اللفظي والإعلامي إلى الدعم الميداني... مقاتلون من المدرسة السلفية والإخوانية اللبنانية يتسللون إلى سورية للقتال في خنادق المعارضة وتحت راياتها، ومقاتلون من «المدرسة الشيعية» يجتازون الحدود للقتال إلى جانب النظام، تحت راية «محور المقاومة».
أذكر يومها أني قرأت واستمعت لمواقف صادرة عن سياسيين ومحللين لبنانيين، تقترح تحييد لبنان و«النأي به عن الأزمة السورية»، فإن وجدت الأطراف نفسها غير قادرة على ضبط اندفاعتها المتحمسة لهذا الفريق السوري أو ذاك، فلا بأس أن يُقاتل اللبنانيون بعضهم بعضاً، ولكن على الأرض وخطوط التماس السورية، وليس فوق الأرض اللبنانية، التي ليس بمقدورها أن تكون ساحة لتصفية الحسابات السورية، ولا هي مؤهلة لاحتضان «حرب وكالة» جديدة، تجهز على سلمها الأهلي الهش، وتعيد لبنان إلى مربع الحرب الأهلية المقيتة.
نظرية «لنقاتل بعضنا بعضاً خارج حدود بلدنا»، يبدو أنها كانت أكثر جدية مما كنّا نتخيل عندما طرقت مسامعنا لأول مرة... والمؤكد أنها تعرضت لـ«التحديث» و«التطوير» على أيدي الإخوة السوريين، الذين لم يلقوا السلاح بعد في حروبهم المتناسلة والمتنقلة، أو في حروب الآخرين عليهم، ولكنهم لا يجدون غضاضة مع ذلك، في مقاتلة بعضهم بعضاً، خارج حدود سورية، وفي ليبيا على وجه الخصوص.
الأنباء تتكاثر عن حشود من «مرتزقة المعارضة» و«جيشها الوطني» وأولويتها الإسلاموية»، تنقل بالجو والبحر إلى طرابلس والغرب الليبي، برعاية تركية، وبتمويل من دولة عربية كما يقال، للقتال في صفوف حكومة الدكتور فايز السراج «المعترف بها دولياً»... أعداد غفيرة من «مرتزقة النظام» الذين تشرف على تدريبهم «فاغنر» الروسية، يجري نقلها إلى بنغازي والشرق الليبي، جواً في الغالب، وعبر العديد من المحطات الوسيطة، وبتمويل من دولة عربية أخرى، للقتال في صفوف الجنرال خليفة حفتر.
في لبنان كان الأمر «مفهوماً» إلى حد كبير... التوّاقون للموت و«الشهادة» عانوا مطولاً من بطالة مملة ومضجرة، فوجدوا في الأزمة السورية مناسبة لإنعاش ذاكرتهم الحربية، وتجديد لياقاتهم البدينة وتحديث خبراتهم القتالية... أما في سورية، فلا يبدو أن الأمر مفهوم على الإطلاق، فالمعارك لم تضع أوزارها، والمدافع لم تصمت والجراح النازفة لم تلتئم بعد.
هي واحدة من أكثر مفارقات «الزمن العربي الرديء» بؤساً وسقماً... معارضون، حركات شعبية، مقاتلون في سبيل الحرية والكرامة، يتحولون إلى «بنادق للإيجار» وفقاً لتعبير باتريك سيل، بعد انهيار مشاريعهم وانكسار أحلامهم... دول وحكومات ومحاور، عربية وإقليمية، تقرر المضي في خوض حروبها البيْنية حتى آخر سوري أو لبناني أو سوداني أو يمني، فإن جفت مواردها من «رأس المال البشري العربي الرخيص»، لا تتورع في استجلاب المرتزقة من أدغال أفريقيا وصولاً لغابات الأمازون.
 

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