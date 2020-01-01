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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين فجر الخميس

الخميس 14 مايو 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 8 مواطنين فجر الخميس


رام الله / سما /

نفّذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم الخميس، شملت مناطق يعبد بجنين وشويكة بطولكرم، والقدس والخليل.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال لخالد عصفور وشقيقه معتصم من بلدة يعبد، علمًا أن والدهما ربحي معتقل منذ يومين بذريعة إلقاء حجر عن سطح البيت المكوّن من ثلاثة طوابق، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي.

كما اعتقل الاحتلال من يعبد فجر اليوم، علاء صبحي أبو بكر، وثائر عمارنة الكحلة الذي سبق وأمضى 10 سنوات في الاعتقال، أثناء مرورهما عن حاجز عسكري على مفرق عرابة جنوب جنين.

وفي ضاحية شويكة بطولكرم، اعتقل الاحتلال الفتى بدر يحيى عريض (15 عامًا).

وفي بلدة العيساوية شرق القدس اعتقل الاحتلال الشاب منصور محمود، وشاب آخر من حي رأس العامود.

وأفادت مصادر محلية في الخليل باعتقال المحامي ومدير تسوية الأراضي نزيه علي حسين حنتش.

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